Toyota, Sakarya Fabrikasında Üretime Ara Vereceğini Duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle çalışanların sağlığına yönelik tedbirler kapsamında fabrikalar üretime ara vermeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde üretime ara vereceğini açıklayan Ford Otosan’ın ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de üretime bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

Ford Otosan, dün yaptığı açıklamada, 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini bildirmişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanların sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da yer alan fabrikada üretimin 21 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında durdurulacağını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Ford, Daimler, Renault, Nissan ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa’da yer alan fabrikalarında üretime ara vermişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart - 5 Nisan'da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor. Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını artırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.