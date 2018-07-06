Toyota Supra, NASCAR Xfinity Series'te Yarışacak

Toyota, ikonik spor otomobili Supra'nın NASCAR Xfinity Series'te yarışan otomobiller arasında olacağını açıkladı. Japon devi, daha önce Camry modeli ile 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series şampiyonluğunu kazanmıştı.

1982 yılında NASCAR tarafından kurulan otomobil yarışı serisinde mücadele eden 40 takım, Chevrolet, Toyota, Dodge veya Ford marka otomobilleri kullanıyor.

Toyota, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ikonik modeli Supra'nın 17 yıl aradan sonra NASCAR Xfinity Series'te yarışacağını duyurdu.

2017 Monster Energy NASCAR Cup Series'te şampiyonluğa uzanan Camry'nin yerini alan Supra, 16 Şubat 2019'da sahneye çıkacak. Supra, 80'lerde ve 90'larda kazandığı başarılarla NASCAR tarihine adına altına harflerle yazdıran ender modellerden birisi olmuştu.

Japon otomobil üreticisi, Supra'yı geliştirmek için TRD ve Calty Design Research Inc. ile çalıştı. Efsanevi spor aracını, NASCAR spesifikasyonlarına uyacak şekilde yeniden dizayn eden şirket, ilk defa bir NASCAR ulusal serisinde üç farklı model kullanacağını da belirtti. Camry, Monster Energy NASCAR Cup Series'te, Supra NASCAR Xfinity Series'te ve Tundra ise NASCAR Camping World Truck Series'te yarışacak.

Supra'nın 17 yılın ardından tekrardan yarışacağı NASCAR Xfinity Series, 16 Şubat 2019'da başlayacak.