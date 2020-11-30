Toyota Türkiye CEO’sundan Yeni Vergi Önerisi!

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt tarafından yeni vergi önerisi yapıldı. Bozkurt, vergi sisteminde çevreci modellere yönelik değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Toyota Türkiye CEO’sunun Yeni Vergi Önerisi

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Toyota, Yaris modelinin dördüncü neslini geçtiğimiz hafta Türkiye’de satışa sundu. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, B segment modeli Yaris’in internet üzerinden yapılan Türkiye lansmanında bir sunum yaptı. Bozkurt tarafından sunum esnasında yeni vergi önerisi yapıldı.

Çevreci modellerin yaygınlaşması için vergi sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini belirten Bozkurt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Artık, bir aracın lüks olup olmadığını anlamak için 1.6 motor yetmiyor, çünkü günümüzde bütün lüks markaların 1.6 motorları var” şeklinde konuştu.

Ali Haydar Bozkurt “Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip, günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir. Hibritler ile ilgili herhangi bir teşvik söz konusu olursa, o zaman bu modellerin tercih edilme oranı da artar" dedi.

Bozkurt, "Pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Eğer vaka sayısı kontrol edilemezse maalesef üretimin tekrar durma ihtimali söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Haydar Bozkurt, "Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 2020 yılı için 400 adetlik yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.