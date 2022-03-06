Çip Krizi Devam Ediyor: Toyota Türkiye, Üretime Bir Kez Daha Ara Veriyor

Küresel olarak büyük bir kriz haline gelen çip krizi halen devam ediyor. Son iki yıldır yaşanan çip krizi nedeniyle, birçok üretici zor zamanlar yaşarken, Toyota bir kez daha çip krizinin kurbanı oldu. Pandeminin de etkisiyle katlanarak artan çip krizi nedeniyle Toyota Türkiye üretimine bir kez daha ara verme kararı aldı.

Toyota Türkiye Üretime Ara Veriyor

Daha öncesinde yaşanan bu çip krizi nedeniyle otomobillerin tasarımında değişikliğe gidileceği, showroomlarda araçların gösterilmeyeceği ve araç teslimatlarının bir yıldan fazla bir şekilde gecikebileceği ifade edilmişti. Sektördeki pek çok fabrika çip sorunu nedeniyle üretimlerine aralıklı bir şekilde devam ederken, Toyota Türkiye de ikinci kez üretime ara verme kararı aldı.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten ve 3,6 milyar dolar değerindeki ihracat geliri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı’ unvanını alan Toyota Türkiye, geçtiğimiz yıl 230 bin kadar araç üretmiş ve ürettiği bu araçların 188 binini de ihraç etmişti.

Ancak çip krizi, Toyota Türkiye’yi de bir kez daha vurdu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından yapılan yeni açıklamada; şirketin, yapılan planlar doğrultusunda, yarı iletken parça sıkıntısı sebebiyle 7 - 12 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceği duyuruldu.

Toyota Türkiye, daha önce 2021 yılında da Adana’daki fabrikasında çip krizi nedeniyle 20 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında ara verdiğini açıklamıştı.