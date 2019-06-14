Toyota Unutkan Sürücülerin İşini Kolaylaştıracak

Japon otomotiv devi Toyota, unutkan sürücülerin çok seveceği yeni güvenlik sistemlerini tanıttı. 2020 model Toyota’larda kullanılacak olan yeni teknolojide, motoru çalıştığı halde eğer aracınız belirli bir süre hareket etmezse sistem devreye girecek. Sistemin güvenlik önlemi olarak aracın vitesi park konumuna getirilecek ya da el freni çekilecek.

Amerika’daki 2020 model Toyota modellerinde kullanılacak olan sistem Auto Shut Off (Otomatik Kapatma) olarak adlandırılıyor. Bu sistemle, araç sahiplerinin araçlarını uzun süre boşta bırakmaları durumunda oluşabilecek güvenlik sorunlarının önlenmesi amaçlanıyor.

Araç belirli bir süre boyunca hareketsiz kaldığında, sistem sayesinde aracın motoru otomatik olarak durdurulacak. Hatta gelecekte, bu sistemin telefonunuzda yer alan uygulamaya bildirim göndererek sizi bilgilendirmesi de mümkün olacak.

Araçlar Daha Güvenli Olacak

Toyota’nın 2020 yılında araçlarında uygulamayı planladığı bir diğer güvenlik sistemi de Automatic Park (Otomatik Park) diye adlandırılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu sistem, hareketsiz olduğu anlarda aracın vitesinin park konumuna getirilmesini sağlıyor.

Yeni sistemler sayesinde, sürücü vites ve el frenine hiçbir müdahale yapmadan direkt araçtan inerse, belirli bir süre sonra aracın vitesi otomatik olarak park konumuna alınacak ve el freni de otomatik olarak çekilecek. Aslında bu sistemin bir benzeri mevcut Toyota modellerinde sesli ve görsel öğelerle uygulanıyor ancak yeni sistemin gelişiyle birlikte sistem daha etkili olacak ve Toyota modelleri daha da güvenli hale gelecek.