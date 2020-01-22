Toyota ve Honda Milyonlarca Aracı Geri Çağırdı

Japon araba üreticileri Toyota ve Honda, neredeyse 6 milyon aracını hava yastığı problemi geri çağırma kararı aldı. Geri çağırılması planlanan arabaların neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da satışa çıkarılmıştı.

Bazı modellerinde hava yastıklarında problem olması sebebiyle dünya genelinde araçlarını geri çağırma kararı alan Toyota ve Honda, kullanıcılarını uyardı. Toyota'nın geri çağırdığı 3,4 milyon aracın 2,9 milyonunun ABD'de bulunduğu belirtiliyor. Geri çağrılan araçlar, 2010-2019 arasında üretilen Corolla, Corolla Matrix, Avalon ve Avalon HV modellerini kapsıyor.

Honda da yine hava yastıklarıyla bağlantılı bir sorun nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,4 milyon, Kanada'da 300 bin aracını geri çağırdı. Şirketin açıklamasında bu kararın 1996-2003 yılları arasında üretilen Acura modellerindeki Takata hava yastığı şişiricilerinin uygun contalarla üretilmemiş olma olasılığı nedeniyle alındığı kaydedildi.

Geri çağırmaların sebebi neydi?

Toyota'nın arabalarını geri çağırmasının başat aktörü sensörlerdi. Şirket geri çağırma kararının araçların elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) arızalı olma olasılığı nedeniyle alındığını açıkladı.

Toyota, bazı seslerin parazit yaparak cihazın bağlantısını bozabileceğini ve bunun sonucu olarak hava yastıkları ve kemer gerdirme düzeneğinin gerektiği gibi ya da hiç çalışmayabileceğini söylüyor.

Honda'nın geri çağırdığı modellerde de yine hava yastığı problemi vardı. Takata hava yastıklarının patlamasıyla ilgili olmadığını açıkladı. Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarının patladığı, yeterince şişmediği ya da etrafa şarapnel parçaları saçtığı vakalarda en az 29 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Araçlarında problem olanlar ne yapacak?

Toyota sahipleri yetkili servislere giderek araçlarını ücretsiz olarak kontrol ettirip, benzer sorunun kendi araçlarında olup olmadığını kontrol ettirecekler. Kontrol sonrasında bir aksaklık olması durumunda ise servis yeni ses filtreleri takmak yoluyla problemi çözecek.

Honda sahipleri ise benzer yolları tercih edebilecek. Yine yetkili Honda servislerinde arabalarına göz attırdıktan sonra problem olması durumunda ücretsiz yardım alabilecekler.