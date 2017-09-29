Toyota ve Mazda, Elektrikli Otomobil Üretiminde Birlikte Çalışacak

Toyota, elektrikli otomobil pazarında önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Altı ay önce otonom özellikli elektrikli aracı Lexus’u tanıtan şirket, elektrikli otomobil üretimi için Mazda ve Denso ile yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Japon otomobil devi, elektrikli aracı Lexus için dün yayınladığı güncellemede, otomobilin etrafındaki nesneleri tanıması ve daha güvenli yollar önerebilmesi adına yapay zeka teknolojisini devreye sokmuştu.

Tesla’nın tahtına son vermek isteyen Toyota, Mazda ve otomobil parçası üreticisi Denso ile ortak oldu. Yapılan açıklamada, üç şirketin elektrikli otomobil üretiminde ortak çalışacakları belirtilirken, yapılan iş birliği çerçevesinde EV CA Spirit şirketinin kurulduğu ifade edildi.

Sera gazlarını azaltmak adına daha sıkı politikalar yürüttüğünü ifade eden Toyota, elektrikli otomobil üretimi için kurdukları ortaklığın çok önemli olduğunu belirtti. Üç şirket arasındaki anlaşma, binek araçlar ve SUV gibi birçok farklı modeli kapsıyor.

Denso’nun parça üretiminde akıllı teknolojileri kullanmaya başlaması, Mazda’nın planlama ve bilgisayar modelleme sistemine katkı sağlayacak. Kurulan şirket, elektrikli otomobillerde uygulanabilecek farklı tasarım ve teknolojiler üzerine araştırma yapacak.

Toyota, Mazda ve Denso’nun ortaklığı, verilerin paylaşılması ve elektrikli otomobil mimarisinin gelişmesi esasını taşıyor. Ayrıca, piyasadaki elektrikli araç üretiminde yeni ve standartlara dayalı bir yolu da açmayı umuyor.

Toyota, Honda, Mercedes ve BMW gibi otomobil devleri, benzinli araç üretimlerini yavaş yavaş azaltacaklarını belli bir süreden sonra da tamamen elektrikli araç üretimine geçeceklerini belirtiyorlar.

Bir zamanlar rakipsiz olan Tesla, artık çok daha agresif olmak zorunda. Zira, büyük otomobil üreticilerinin nefesleri Elon Musk’ın hemen ensesinde gibi gözüküyor.