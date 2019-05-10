Toyota ve Panasonic Güçlerini Birleştiriyor

Japonya'da faaliyete başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan Toyota ile Panasonic şirketleri, gündem oluşturabilecek bir karar aldılar. Toyota, son dönemlerde elektrikli araç konusunda da Panasonic ile işbirliği içerisinde olduklarını ifade etmişti.

Otomobillerde genel yönelim elektrikli olmalarına yönelikken, şehirlerde de daha çok akıllı evler ön plana çıkıyor. Ancak akıllı evlerin devrede kalabilmesi için lityum iyon pillerine ihtiyaç duyuluyor. Elektrik gittiğinde bile akıllı evler lityum iyon pilleri ile sürekli olarak devrede kalabilecek. Bu sistemin kurulabilmesi ise büyük bir ortaklığa bağlı.

Toyota ve Panasonic, kentleri değiştirecek

Kentlerin değişmesi büyük şirketlerin şu an için en çok istediği konuların başında geliyor. Panasonic, Dünyadaki bütün kentleri elektrikli sistemlere geçirme peşinde. Toyota ise bundan geri kalmak istemiyor ve pazarda güçlü bir etki yaratma peşinde.

Toyota Başkanı Akio Toyota, “Bu ağı yalnızca araç üretmek ve satmak için değil, aynı zamanda yeni hizmetler sunmak için de ileriye götürmeyi başarabilirsek gelecekteki başarılarımız büyük ölçüde genişleyecektir. Otomobillere ek olarak, kendi konut işimize ve bağlı işlere sahip olmanın bizim için büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum.” dedi.

Bu röportajdan sonra Toyota ile Panasonic arasındaki ortaklığın çok uzun bir süre devam edeceğini ifade edebiliriz. Hem şehirlerin tamamının hem de evlerin elektrikli ve akıllı bir sistem kazanması için bu ortaklık şart gibi görünüyor. Şehirlerin ve evlerin geleceği ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz?