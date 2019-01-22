Toyota ve Panasonic'ten Batarya Ortaklığı

Toyota ve Panasonic, elektrikli araç bataryaları üretmek üzere gelecek yıl ortak bir girişim başlatacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Toyota’nın ortak girişimin yüzde 51’ine sahip olacağı, geri kalan yüzde 49’luk payın ise Panasonic’e ait olacağı belirtildi. İki şirketin kurduğu ortaklığın, Toyota'nın elektrikli otomobil teknolojisindeki ortakları Mazda ve Subaru’ya da batarya sağlayabileceği öğrenildi.

Toyota ve Panasonic, ilk kez 2017 yılında bir araya gelmiş ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip pillerin geliştirilmesinde ortak çalışacaklarını açıklamışlardı. Bir Toyota sözcüsü, iki şirketin 2017 yılında açıklanan batarya ortaklığı üzerinde çalıştığını söylerken, detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Toyota, 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. İki Japon şirketin kurduğu bu ortaklık, Toyota’nın belirlediği satış hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Toyota ve Panasonic’in ortak girişimi, 2020 yılı sonunda hazır olacak. Üretilecek bataryalar ise Panasonic tarafından çeşitli otomobil üreticilerine satılacak.

Bu müşterilerden bir tanesi de Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla olabilir. Zira Panasonic, halihazırda Tesla’nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri konumunda. Japon teknoloji devi, 2010 yılında henüz emekleme aşamasında olan Tesla’ya 30 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Duyurulan ortak girişim planının ardından Panasonic'in hisseleri yüzde 4 oranında artarken, Toyota'nın hisseleri ise sabit kaldı.