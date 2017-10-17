Toyota, Yapay Zeka Özellikli Concept-i Serisini Tanıttı

Toyota, geleceğin otomobillerini AI (yapay zeka) yardımıyla insanlaştırmak için harekete geçti. Concept-i serisini tanıtan Japon otomotiv devi, AI özellikli araçlarını 2020 yılına kadar piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Elektrikli ve hibrid otomobil modelleriyle oldukça beğeni toplayan ve bu alanda yaptığı yatırımlarla dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Toyota, AI teknolojisine sahip yeni Concept-i serisini tanıttı.

Toyota'nın, "Bir makineden daha fazlası" dediği yeni Concept-i serisi, üç araçtan oluşuyor: Serinin amiral gemisi olan dört tekerlekli Concept-i modeli, hatchback formunda ve üç araç arasında en iddialı model olma özelliğini taşıyor. Fakat diğer iki model de üzerine konuşmaya değecek türden.

Ocak ayında tanıtılan ve kompakt yapısıyla şehir içinde rahat hareket edebilecek Concept-i Ride, tamamen elektrik enerjisiyle hareket eden iki kişilik bir konsept. Aynı zamanda Martı kanat kapılara sahip araçta pedal yerine joystick kullanılarak gaz ve fren fonksiyonları sürücünün eline verilmiş.

Diğer model Concept-i Walk ise, üç tekerleğe ve değiştirilebilir aks mesafesine sahip yardımcı bir şehir aracı konsepti olarak dikkat çekiyor. Elektrik motorlu olan araç, yürüyen bir yayanın kapladığı kadar yer kaplarken menzili 20 kilometre çapında. Aracın etrafında bulunan sensörler ise herhangi bir tehlike anında sürücüyü uyarabiliyor.

Her üç modelde de duygularınızı tanıyabilen ve tercihlerinizi sezebilen yapay zeka özelliği bulunuyor. Toyota, "Concept-i, sürücüsünün ifadelerini, eylemlerini ve ses tonunu algılarken, duyguları ve ruh halini tahmin edebiliyor" dedi.

Concept-i serisinde bulunan yapay zeka teknolojisinin, sürücünün tercihlerini çok iyi bir şekilde gözlemlediğini söyleyen Japon otomobil üreticisi, "Web'deki haberler, arabadaki sosyal medya faaliyeti, GPS bilgileri ve konuşma geçmişi gibi bireylerle ilgili bilgileri harmanlıyor ve ortaya çıkan verilerle sürücünün tercihlerini tahmin ediyor" dedi.

Araçlar, tehlikeli ve yüksek strestli bir durumda olduğunuzu hissederse, otomatik sürüş moduna geçiyor. Veya yorgun olduğunuzu algılarsa, sizi anında uyarıyor.

Toyota, AI özellikleriyle donatılan araçlarıyla 2020'ye kadar yol testlerine başlamayı planlıyor.