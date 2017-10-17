  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Toyota, Yapay Zeka Özellikli Concept-i Serisini Tanıttı

Toyota, Yapay Zeka Özellikli Concept-i Serisini Tanıttı

Toyota, Yapay Zeka Özellikli Concept-i Serisini Tanıttı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
YORUM YAZ

Toyota, geleceğin otomobillerini AI (yapay zeka) yardımıyla insanlaştırmak için harekete geçti. Concept-i serisini tanıtan Japon otomotiv devi, AI özellikli araçlarını 2020 yılına kadar piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Elektrikli ve hibrid otomobil modelleriyle oldukça beğeni toplayan ve bu alanda yaptığı yatırımlarla dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Toyota, AI teknolojisine sahip yeni Concept-i serisini tanıttı.

Toyota'nın, "Bir makineden daha fazlası" dediği yeni Concept-i serisi, üç araçtan oluşuyor: Serinin amiral gemisi olan dört tekerlekli Concept-i modeli, hatchback formunda ve üç araç arasında en iddialı model olma özelliğini taşıyor. Fakat diğer iki model de üzerine konuşmaya değecek türden.

Ocak ayında tanıtılan ve kompakt yapısıyla şehir içinde rahat hareket edebilecek Concept-i Ride, tamamen elektrik enerjisiyle hareket eden iki kişilik bir konsept. Aynı zamanda Martı kanat kapılara sahip araçta pedal yerine joystick kullanılarak gaz ve fren fonksiyonları sürücünün eline verilmiş.

Diğer model Concept-i Walk ise, üç tekerleğe ve değiştirilebilir aks mesafesine sahip yardımcı bir şehir aracı konsepti olarak dikkat çekiyor. Elektrik motorlu olan araç, yürüyen bir yayanın kapladığı kadar yer kaplarken menzili 20 kilometre çapında. Aracın etrafında bulunan sensörler ise herhangi bir tehlike anında sürücüyü uyarabiliyor.

Her üç modelde de duygularınızı tanıyabilen ve tercihlerinizi sezebilen yapay zeka özelliği bulunuyor. Toyota, "Concept-i, sürücüsünün ifadelerini, eylemlerini ve ses tonunu algılarken, duyguları ve ruh halini tahmin edebiliyor" dedi.

Concept-i serisinde bulunan yapay zeka teknolojisinin, sürücünün tercihlerini çok iyi bir şekilde gözlemlediğini söyleyen Japon otomobil üreticisi, "Web'deki haberler, arabadaki sosyal medya faaliyeti, GPS bilgileri ve konuşma geçmişi gibi bireylerle ilgili bilgileri harmanlıyor ve ortaya çıkan verilerle sürücünün tercihlerini tahmin ediyor" dedi.

Araçlar, tehlikeli ve yüksek strestli bir durumda olduğunuzu hissederse, otomatik sürüş moduna geçiyor. Veya yorgun olduğunuzu algılarsa, sizi anında uyarıyor.

Toyota, AI özellikleriyle donatılan araçlarıyla  2020'ye kadar yol testlerine başlamayı planlıyor.

Toyota Araçlarında Sürücünün Görüş Açısını İlginç Bir Yöntemle Genişletecek! TEKNOLOJİ Toyota Araçlarında Sürücünün Görüş Açısını İlginç Bir Yöntemle Genişletecek!

Toyota'nın Otonom Araçları Her Şeyin Farkında Olacak TEKNOLOJİ Toyota'nın Otonom Araçları Her Şeyin Farkında Olacak

Toyota ve Mazda, Elektrikli Otomobil Üretiminde Birlikte Çalışacak TEKNOLOJİ Toyota ve Mazda, Elektrikli Otomobil Üretiminde Birlikte Çalışacak

ETİKETLER: yapay zeka AI Toyota elektrikli otomobil

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Happy Wheels Happy Wheels
Happy Wheels Happy Wheels ilginç bir fizik tabanlı beceri oyunudur DENEME SÜRÜMÜ
A4 Tech PK-635 Camera Driver A4 Tech PK-635 Camera Driver
A4 Tech PK-635 Camera Driver A4 Tech PK-635 model kameranızı çalıştırmak için kurulması gerekilen sürücü. ÜCRETSİZ
AP Tuner AP Tuner
AP Tuner Bilgisayarınız üzerinden gitarınızı Akort edebilmenizi sağlayan bir program. ÜCRETSİZ
AIDA64 Extreme Edition AIDA64 Extreme Edition
AIDA64 Extreme Edition Eski adı Everest Ultimate Edition olan AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarınızdaki donanımları ve yüklü yazılımları detaylı bir şekilde raporluyor. DENEME SÜRÜMÜ
AIMP AIMP
AIMP AIMP, Winamp'a alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz ve gelişmiş bir çoklu medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Free AVI to MP4 Converter Free AVI to MP4 Converter
Free AVI to MP4 Converter Free AVI to MP4 Converter, AVI uzantılı video dosyalarını MP4 uzantılı video dosyalarına dönüştürebileceğiniz ücretsiz bir format dönüştürme programıdır. ÜCRETSİZ
I AM PLAYR I AM PLAYR
I AM PLAYR I AM PLAYR, Facebook hesabınız üzerinden oynayabileceğiniz yeni nesil futbol yıldızı yaratma oyunudur. ÜCRETSİZ
AVI Media Player AVI Media Player
AVI Media Player AVI Media Player, sabit diskiniz üzerinde yer alan AVI uzantılı video dosyalarınız oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Realtek Ac'97 Audio Driver Realtek Ac'97 Audio Driver
Realtek Ac'97 Audio Driver Realtek Ac97 ses kartını Windows Vista'da kullanabilmeniz için gerekli dosyadır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR