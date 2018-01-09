Toyota Yeni Konsept Araçlarını Tanıttı

Bilim-kurgu ve fütüristik filmlerde sıklıkla gördüğümüz konseptlerden birine daha bugün CES 2018 fuarında rastladık. Ünlü otomobil üreticisi Toyota, farklı amaçlarla kullanılabilecek geleceğin araçlarını hayal etti ve e-Palette adını verdiğini konsept araç tasarımlarını tanıttı.

e-Palette yolcuların taşınması da dahil olmak üzere her türlü amaç için kullanılabilecek konsept bir taşıma sistemi. Bu sistem ile aracınızı ister bir pizza işletmecisine isterseniz de bir taksiye çok rahat dönüştürebileceksiniz. İşletmeleri doğrudan müşterinin ayağına getirmekte mümkün diyebiliriz.

Yukarıdaki videoda görüldüğü üzere, Toyota son derece hareketli bir gelecek hayal ediyor. Bu mobil hareketliliği geliştirmek içinse Toyota Mobility Services platformunu kullanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut ve Uber gibi şirketlerle çeşitli anlaşmalar yapıldığı duyuruldu.

Toyota 2020 yılında ABD de dahil olmak üzere birçok bölgede e-Palette sistemini başlatmayı hedefliyor. Tam olarak ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak bizler bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konsept araç fikrini nasıl buldunuz?