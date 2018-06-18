TP-Link, Uygun Fiyatlı Neffos C7 ve C5A Modellerini Satışa Sundu

Çin merkezli dünyanın en büyük modem üreticisi TP-Link, alt segmentte konumlanan iki yeni telefonu Neffos C7 ve C5A modellerini Türkiye’de satışa çıkarıyor. Her iki telefonun özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TP-Link, kullanıcılara uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlar sunmaya devam ediyor. Akıllı telefon pazarında kendine yer bulmak isteyen Çinli şirket, Neffos C7 ve C5A modellerini Türkiye pazarında satışa çıkarıyor.

TP-Link Neffos C7 Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü sekiz çekirdekli 1.5GHz hızındaki MediaTek MT6750 işlemcisinden alan Neffos C7, 2GB RAM ve 16GB depolama hafızasıyla geliyor. MicroSD kart yuvasına da sahip olan telefon, grafik tarafında Mali T860’ı kullanıyor.

Kullanıcılara, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS 5,5 inç bir ekran sunan cihaz, güneş ışığında dahi iyi bir performans sergiliyor. C7’deki parmak izi okuyucusunun arka panelin üst kısmına konumlandırıldığını görüyoruz.

Neffos C7, PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) özellikli 13MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

MikroSD kart desteği ile depolama hafızası 128GB’a kadar artırılabilen cihaz, UBS 2.0 portunu kullanıyor. 157 gram ağırlığındaki telefonun bataryası ise 3060 mAh değere sahip.

Kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkan çift SIM kart özellikli Neffos C7, ülkemizde KDV dahil 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

TP-Link Neffos C5A Özellikleri ve Fiyatı

Çinli şirketin, Türk kullanıcıların beğenisine sunduğu bir diğer cihazı da Neffos C5A oldu. Giriş seviyesinde bir telefon olan C5A, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle geliyor. 480 x 854 çözünürlüğünde 5 inç bir ekran sunan telefon, 1GB RAM ve 8GB depolama hafızasına sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanan C5A, 2300mAh’lık pile ev sahipliği yapıyor.

13MP çözünürlüğünde bir ana kamerası bulunan cihaz, hem gündüz hem de gece çekiminde başarılı bir performans gösteriyor. Ayrıca cihazın ön tarafında flash özelliği olan 2 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Bağlantı tarafında b,g,n, Wi-Fi Hotspot ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini kullanan telefon, diğer modelde olduğu gibi microSD kart yuvasına sahip. Neffos C5A, Türkiye'de KDV dahil 599 TL fiyatla satışa sunuldu.