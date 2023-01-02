2023 Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu: %122,93 Zam!

2023'e girmemizle beraber pek çok alanda fiyat ve ceza ödemeleri yeniden değerlendirilerek artış göstermeye başladı. Trafik cezaları için yeniden değerleme %122,93 oranında artış göstererek zamlandı. 2023 yılında güncel trafik cezası ücretinin de bu doğrultuda ne kadar olduğu konusunda sorular sorulmaya başlandı.

TÜİK Ekim ayında ÜFE oranını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranları da belli olmuştu. Ehliyet ve pasapart harçları başta olmak üzere MTV ve trafik cezaları Ocak ayında YDO seviyesinde artış gösterecek.

Güncel trafik cezaları fiyat listesine baktığımızda 2022 yılında alkol testine itiraz etmek 3.838 TL iken şimdi 8.551 TL olacak.

2023 Trafik Cezası Ücretleri

Trafik Cezası Türü Ücret - 2022 Ücret - 2023 Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL Hız sınırını %10-30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL Hız sınırını %30-50'ye kadar aşmak 888 TL 1.979 TL Hız sınırını %50'den fazla aşmak 1.832 TL 4.064 TL Alkollü araç kullanma (İlk yakalanma) 1.832 TL 4.063 TL Alkollü araç kullanma (İkinci yakalanma) 2.286 TL 5.096 TL Engelliler için ayrılan bölgeye park etmek 392 TL 873 TL Emniyet kemeri takmamak 196 TL 436 TL Alkol testine itiraz etmek 3.836 TL 8.551 TL Seyir halinde telefon kullanmak 427 TL 951 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL Drift atmak 9.125 TL 20.342 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL Çakar veya siren kullanmak 1.823 TL 4.064 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 3.674 TL 8.190 TL Uyuşturucu ve uyarıcı madde alara araç kullanmak 9.410 TL 20.977 TL Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak 750 TL 1.671 TL Plakanın okunur olmamasını engelleyici değişiklikler 750 TL 1.671 TL Aracı plakasız kullanmak 2.312 TL 5.154 TL Araca sahte plaka takmak 9.107 TL 20.302 TL Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL Emniyet şeridini ihlal etmek 1.823 TL 4.064 TL Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL

Tüm bunlarla birlikte yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik tanımayan sürücüler için 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalarla birlikte; kask, koruma gözlüğü takmayanlar ve araçtan dışarı çöp atanlara ise 196 TL para cezası kesilecek.