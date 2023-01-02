2023 Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu: %122,93 Zam!

Trafik cezaları için yeniden değerleme %122,93 oranında artış göstererek zamlandı. İşte tüm cezalar için yeni fiyatlar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

2023'e girmemizle beraber pek çok alanda fiyat ve ceza ödemeleri yeniden değerlendirilerek artış göstermeye başladı. Trafik cezaları için yeniden değerleme %122,93 oranında artış göstererek zamlandı. 2023 yılında güncel trafik cezası ücretinin de bu doğrultuda ne kadar olduğu konusunda sorular sorulmaya başlandı.

TÜİK Ekim ayında ÜFE oranını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranları da belli olmuştu. Ehliyet ve pasapart harçları başta olmak üzere MTV ve trafik cezaları Ocak ayında YDO seviyesinde artış gösterecek.

Güncel trafik cezaları fiyat listesine baktığımızda 2022 yılında alkol testine itiraz etmek 3.838 TL iken şimdi 8.551 TL olacak.

2023 Trafik Cezası Ücretleri

Trafik Cezası Türü Ücret - 2022 Ücret - 2023
Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL
Hız sınırını %10-30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL
Hız sınırını %30-50'ye kadar aşmak 888 TL 1.979 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşmak 1.832 TL 4.064 TL
Alkollü araç kullanma (İlk yakalanma) 1.832 TL 4.063 TL
Alkollü araç kullanma (İkinci yakalanma) 2.286 TL 5.096 TL
Engelliler için ayrılan bölgeye park etmek 392 TL 873 TL
Emniyet kemeri takmamak  196 TL 436 TL
Alkol testine itiraz etmek 3.836 TL 8.551 TL
Seyir halinde telefon kullanmak 427 TL 951 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL
Drift atmak 9.125 TL 20.342 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL
Çakar veya siren kullanmak 1.823 TL 4.064 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak 3.674 TL 8.190 TL
Uyuşturucu ve uyarıcı madde alara araç kullanmak 9.410 TL 20.977 TL
Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak 750 TL 1.671 TL
Plakanın okunur olmamasını engelleyici değişiklikler 750 TL 1.671 TL
Aracı plakasız kullanmak 2.312 TL  5.154 TL
Araca sahte plaka takmak 9.107 TL 20.302 TL
Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek 1.823 TL 4.064 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL

Tüm bunlarla birlikte yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik tanımayan sürücüler için 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalarla birlikte; kask, koruma gözlüğü takmayanlar ve araçtan dışarı çöp atanlara ise 196 TL para cezası kesilecek.

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