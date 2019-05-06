Trafik Güvenliği Bu Robotlardan Sorulacak!

Trafik alanları, hem güvenlik güçleri için hem de sürücüler için ciddi bir tehlike barındırıyor. Her yıl milyonlarca aracın trafikte olduğu ve bunlara sürekli olarak yenilerinin eklendiğini düşünülürse tablo daha da korkutucu hale gelebiliyor.

Robotlar şu an için yalnızca taşımacılık alanında kullanılıyor gibi görünse bile, trafikte onlardan yararlanılabilecek bir sistem geliştiriliyor. Bu yeni trafik robotları, daha çok trafik polislerinin yaralanmasını önleyecek bazı ekipmanlar içeriyor. Her yıl 4.488 trafik polisi, trafikte yaptığı çalışmalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Robot trafik polisleri yaralanmaların önüne geçecek

Şüpheli bir aracı durdurduğunda içerdeki sürücünün trafik polisine ateş açması gibi birçok olay, yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabiliyor. Bunu önlemek isteyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş, robot trafik polislerini deniyor.

Trafik polisleri tarafından şüpheli görülen bir araç durdurulduktan sonra, polis aracına bağlı bir robot trafik polisi sürücüye doğru ilerletiliyor. Şüpheli aracın hemen arkasında duran trafik polisi, kamera yardımıyla sürücü ile bağlantı kurabiliyor. Böylece herhangi bir fiziksel temas olmadığı için trafik polisinin yaralanması gibi problemler ortaya çıkmıyor.

Şu an için test aşamasında olan bu çalışma, ilerleyen dönemlerde trafiğin geneline yayılmaya başlayacak. Trafik düzenleyen robotlar, muhtemelen artık daha çok hayatımızda yer alacak.

Google gibi şirketler de, çeşitli uygulamalar sayesinde trafiği düzenleyici etki yaratabiliyorlar. Sizce de bu çalışmalar, trafik konusunda rahatlama sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.