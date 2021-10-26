Türkiye'de Trafik Kaydı Yapılan Araç Sayısı Açıklandı (2021)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında trafik kaydı yapılan araç sayısı belli oldu. Ayrıca trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da açıklandı. Rapora dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Trafik Kaydı Yapılan Araç Sayısı Belli Oldu

AA'daki habere göre TÜİK, eylül ayına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini içeren bir rapor paylaştı. Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında 913 bin 169 taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Paylaşılan rapora göre bu dönemde 31 bin 133 taşıtın trafik kaydı silindi.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 22 bin 960'a ulaştı. Bu miktarın büyük bir kısmını yani yüzde 54,3'ünü otomobil oluşturdu. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet takip etti. Üçüncü sırada yüzde 14,8 oran ile motosiklet yer aldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini ise kamyon oluşturdu. Minibüsün oranı yüzde 2, otobüsün oranı yüzde 0,8, özel amaçlı taşıtların oranı ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısının 92 bin 996 olduğu belirtildi. Bu araçların yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 29'unu motosiklet, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtların oluşturdu.

Geçtiğimiz ay 863 bin 167 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 69,1'ini otomobil oluşturdu. Otomobili yüzde 15,8 oran ile kamyonet takip etti. Motosiklet yüzde 6,6 oran ile listenin üçüncü sırasında konumlandı. Motosikleti yüzde 3,3 oran ile traktör takip etti.

Eylül 2021'de Trafiğe Kaydı Yapılan Arabalar

Renault – 6421 adet Hyundai - 5004 adet Fiat - 4340 adet Volkswagen - 3557 adet Dacia - 3530 adet Honda - 3104 adet Toyota - 2215 adet Nissan - 1792 adet BMW - 1510 adet Citroen - 1429 adet Diğer - 11 bin 586 adet

2021 yılının eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 6421 tanesinin Renault, 5004 tanesinin Hyundai, 4340 tanesinin ise Fiat olduğu açıklandı.