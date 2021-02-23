2017 senesinde 186, 2018 yılında 141, 2019 yılında 117, 2020 yılında ise 91 kişi yaşanan trafik kazalarından ötürü yaşamını yitirirken binlerce kişi yaralandı. Yaşanan kazalar sonrasında sayısız araç kullanılamaz hale geldi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise yaşanan kazaları inceleme altına aldı. Peki, trafik kazaları İstanbul'un en çok nerelerinde yaşanıyor?

Trafik Kazaları İstanbul'un En Sık Hangi Noktalarında Görülüyor?

Trafik kazaları geçmişten bugüne birçok sürücünün ve sürücü ile aynı araçta yer alan insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Trafik kazaları dolayısıyla 2018'de 186, 2018'de 141, 2019'da 117, 2020'de ise 91 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de görülen trafik kazalarının büyük bir kısmı ise trafiğin daha yoğun olduğu şehir İstanbul'da yaşanıyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte yaşanan kazaların büyük bir çoğunlukla geri dönülemez kazalar olmasından ötürü kazalar nedeniyle daha fazla insanın hayatını kaybetmesinin önüne geçmek adına kazaları incelemeye başladı. Ekiplerin trafik kazalarını inceleme altına aldığı ayrıntılı araştırmada İstanbul'da en çok hangi noktalarında kazaların yaşandığı ortaya çıktı.

Araştırmada yer alan bir komiser, "Bu kaza sıcak noktalarında meydana gelen kazaların sebeplerini sürücü hataları mı yolun yapısından mı kaynaklandığını detaylı analizler yaptık. Bu analizlerin sonucu yolun fiziki yapısıyla ilgili bir eksiklik tespit ettiğimizde yolun kavşak çalışması ışık konulması üst geçit alt geçit tespit ettiğimizde bununla ilgili kuruluşa bu durumu bildirdik" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: