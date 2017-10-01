Trafik Kazalarının Yüzde 60'ına Cep Telefonları Sebep Oluyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan araştırmalara göre son 3 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 60'ının cep telefonlarıdan kaynaklandığını söyledi.

Yazılı olarak yayınlanan açıklamada, Ağustos ayı içerisinde ülkemizde toplam 39 bin 99 adet trafik kazasının meydana geldiğini de hatırlatan Palandöken, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre araç sürücülerinin yüzde 20'sinin direksiyon başındayken cep telefonları ile uğraştıklarının tespit edildiğini belirtti. Tüm bu istatistikleri inceleyerek açıklama yapan Palandöken, sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarından uzak durması gerektiğini vurguladı.

Bendevi Palandöken'in yaptığı açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

"Yol güvenliği konusunda Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan araştırmalarda, trafik kazalarının yüzde 60'ının cep telefonu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 'Trafikte Cep Telefonu Kullanımı' raporuna göre telefon beklerken veya görüşme bittikten sonra da kaza riski devam ediyor. Yapılan araştırmalarda, telefon görüşmesi bittikten sonra kişinin konuşmalar üzerine düşünerek dikkatini toplayamadığı ve görüşme bittikten sonraki 5 dakika içinde kaza riskinin 4,8 kat arttığı belirlendi. Özellikle telefon konuşmasının yoğunluğu kişinin dikkat dağınıklığı üzerinde büyük rol oynuyor."

Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamanın detaylarına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.