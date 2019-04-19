Trafik Polisleri Aracınızın Kontrolünü Bilgisayar Üzerinden Ele Geçirebilecek

Trafiğe katılan araç sayısının giderek artması nedeniyle, trafik kazaları da çok ciddi oranlarda artış gösterdi. Trafik ile ilgili yapılan her düzenleme ise eksik kalmakta ve kazaları engelleyememekte.

Buna bir çözüm geliştirmeyi düşünen araç çipleri üreticileri; trafik polislerine kontrolü verecek bir sistem üzerinde üzerinde çalışıyor. Bu sisteme göre, eğer trafik kurallarını ihlal edersiniz, polis bundan anında haberdar oluyor ve size hemen müdahale ediyor. Üstelik bu müdahalesi tamamen uzaktan ve bilgisayar üzerinden gerçekleşiyor.

Yapay zeka tüm ihlalleri polise bildirecek

Dünyanın en önemli yapay zeka fuarında konuşan Qualcomm’dan Nakul Duggal, sistemin nasıl çalışabileceğini açıkladı. Şirkete göre; yeni nesil akıllı yollar üzerinde bulunan yapay zeka tabanlı kameralar ya da radarlar trafik kurallarına aykırı eylemleri tespit edebilecek. Veri tabanına otomatik olarak kaydedilen bu bilgiler, anlık olarak polis merkezlerine aktarılacak.

Polis merkezleri ise, dilerse bilgisayar sistemleri üzerinden araca müdahale edebilecek. Örneğin aracın hızı çok fazlaysa onu yavaşlatabilecek. Eğer araç ısrarla hata yapmaya devam ediyorsa; bu defa da trafiğin dışındaki bir park alanına çekilecek.

Bu teknoloji beraberinde pek çok soru işaretini de getiriyor. Araçların tüm kontrolünün trafik polislerine geçmesi, gerçekten de isteyeceğimiz bir sonuç mu? Kullanıcıların bu tarz teknolojilerden pek hoşlanmayacağını söylemek mümkün.

Sizce bu teknoloji, tüm araçlara gelirse, trafik kazaları tarihe karışabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.