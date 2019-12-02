Trafikte Cep Telefonlarını Tespit Edebilen Kameralar Devrede!

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde geçtiğimiz Pazar günü trafikte yeni bir uygulama başlatıldı. Belirli noktalara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü algılama kameraları, bundan böyle direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüleri tespit edecek.

Uygulama Dünyada Bir İlk

New South Wales Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, sabit ve mobil römorklara monte edilen ve dünyada bir ilk olan bu teknoloji sayesinde, yasak olduğu halde direksiyon başında cep telefonu kullananların tespit edilerek cezalandırılacağını söyledi. Bu özel kameraların, görüntüleri incelemek ve usulsüz cep telefonu kullanımlarını belirlemek için yapay zeka kullanacağı belirtildi.

Kameralar, bir sürücünün direksiyon başında cep telefonu kullandığını tespit ettiğinde, bu görüntüler yetkili bir personel tarafından incelenip doğrulanacak. Ayrıca, sistem tarafından çekilen görüntülerin güvenli bir şekilde saklanıp yönetilebildiği belirtiliyor.

Sky News Avustralya’ya göre, önümüzdeki üç yıl içinde eyalet genelinde bilinmeyen yerlerde ve uyarı işaretleri olmadan 45 portatif kamera kurulacak. İlk üç ay boyunca, bu kameralara yakalanan sürücülere ceza verilmeyip bir uyarı mektubu gönderilecek. Ancak daha sonra sisteme tekrar yakalanan sürücülere normal bölgelerde 344 dolara, okul bölgelerinde 457 dolara kadar ceza verilebilecek ve ehliyetlerine ceza puanları eklenebilecek.

Bakan Andrew Constance, “NSW hükümeti, eyaletimizdeki yollarda geçiş ücretlerini düşürme konusunda oldukça kararlı ve cep telefonu algılama kameraları da bunu gerçekleştirmenin bir diğer yolu.” diye konuştu.

Yetkililer, bu yılın başlarında teknolojinin deneme aşamasında, 100.000’den fazla sürücünün direksiyon başında cep telefonu kullanırken yakalandığını belirtiyor. Resmi raporlara göre, 2018 yılında New South Wales yollarında 354 kişi ölmüştü. Bu yıl da aynı yollarda 329 kişi öldü. Reuters’a göre, eyalette yollarda yaşanan ölümcül kazaların 2021 itibariyle yüzde 30 oranında azaltılması hedefleniyor.

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde, bir sürücünün trafikte telefon görüşmesi yapması ancak elleriyle telefona hiçbir şekilde müdahalede bulunmazsa yasal kabul ediliyor. Bunun dışında trafikte direksiyon başındayken sosyal medya kullanımı, görüntülü arama, fotoğraf çekme, müzik çalma gibi şeyler tamamen yasak. Bu tarz hareketlere ancak trafiğin olmadığı bir yerde sürücü aracını park etmişse izin veriliyor.