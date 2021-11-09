Trafikte En Çok Bulunan Otomobiller Açıklandı: Doğan-Şahin Zirvede!

Trafikte en çok bulunan otomobiller listesi paylaşıldı. EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan listede, Doğan-Şahin 669 bin 136 adet ile zirvede yer aldı. Paylaşılan listeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Trafikte En Çok Bulunan Otomobiller Listesi

Doğan-Şahin: 669 bin 136 adet Renault R12-Toros: 578 bin 618 adet Toyota Corolla: 570 bin 511 adet Renault Megane: 491 bin 8 adet Opel Astra: 456 bin 332 adet Renault Clio: 449 bin 883 adet Ford Focus: 395 bin 912 adet Reanult Symbol: 393 bin 728 adet Renault R9: 360 bin 904 adet Fiat Egea: 348 bin 25 adet Hyundai Accent: 340 bin 754 adet Volkswagen Passat: 327 bin 505 adet Honda Civic: 308 bin 33 adet Volkswagen Polo: 282 bin 98 adet Opel Corsa: 243 bin 909 adet

EBS Danışmanlık, Türkiye'de trafikte en çok bulunan araba modellerini açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda Doğan-Şahin'in 669 bin 136 adet ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Söz konusu modellerin pazar payı yüzde 4,9 olarak açıklandı.

İkinci sırada ise 578 bin 618 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Yüzde 20,7 marka payına sahip olan Renault R12-Toros'un pazar payı yüzde yüzde 4,3 seviyesinde. Üçüncü sırada 570 bin 511 adet ile Toyota Corolla konumlandı. Corolla'nın yüzde 4,2 oranında pazar payına sahip olduğu belirtildi.

Renault Megane, paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı. Megane, 491 bin 8 adet ile yüzde 3,6 oranında bir pazar payına sahip olduğu ortaya çıktı. Beşinci sırada 456 bin 332 adet ile Opel Astra konumlandı. Astra, yüzde 3,4 pazar payına sahip.

Trafikte En Çok Bulunan Araba Markaları