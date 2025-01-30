Trafikte En Kibar Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sırasına Çok Şaşıracaksınız!

Geçtiğimiz günlerde trafik konusu ile ilgili ilginç bir araştırmaya daha imza atıldı. DiscoverCars.com tarafından turtislerle yapılan bir anket sonucunda dünya genelinde en kibar sürücülere sahip ülkeler gün yüzüne çıktı.

Turistlere trafikte karşılaştığı olaylarla ilgili soruların yöneltildiği araştırma kapsamında trafikte diğer sürücülere ve çevresine kibar davranan ülkeler belli oldu. En çok merak edilen "Türkiye'ye kaçıncı?" sorusunun cevabına ise bir hayli şaşırabilirsiniz.

Türkiye, Dünyadaki En Kibar Sürücülere Sahip 3. Ülke Seçildi

Dünya genelinden turistlerin anketleri ve 930 sürücünün değerlendirmeleriyle oluşturulan araştırma sonucunda Türkiye dünyadaki en kibar sürücülere sahip üçüncü ülke oldu. Ülkemiz, ana haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz haberlerin tersine araştırmada 10 üzerinden 8.76 puan alarak oldukça iyi bir başarı elde etti.

Bununla birlikte Türkiye'nin birinciliği kılpayı kaçırdığını da söyleyebiliriz. Zira, listenin zirvesinde 8.83 puan alan Kıbrıs yer alırken, onu 8,77 puanla Yeni Zelanda takip ediyor. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 8,60 ve 8,54 puanla Avustralya ve Portekiz bulunuyor. Son sırada ise hız sınırlarına uyulmaması ve sabırsız sürüş tarzı nedeniyle ABD'nin Florida kentini görüyoruz.

İşte En Kibar Sürücülere Sahip 10 Ülkesi:

Sıra Ülke Puan (0-10) 1. Kıbrıs 8,83 2. Yeni Zelanda 8,77 3. Türkiye 8.76 4. Avustralya 8,60 5. Portekiz 8,54 6. Almanya 8,45 7. İspanya 8,29 8. Polonya 8,25 9. İtalya 8,02 10. Fas 7,97

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listeyi siz yapmış olsaydınız, Türkiye'yi kaçıncı sıraya koyardınız? Yorumlarda buluşalım...