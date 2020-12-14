Trans Yağ İbaresi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, cips, çikolata gibi gıda ürünlerinin etiketinde yer alan trans yağ ibaresini çıkarmak için bir taslak hazırladı. Taslak kabul edildiği takdirde söz konusu ibare ürün paketlerinden kaldırılacak. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Trans Yağ İbaresi Ürün Etiketlerinden Neden Kaldırılıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" isimli bir taslak hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta “Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz” ifadesi bulunuyor.

Dunya.com’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre bakanlık tarafından hazırlanan taslak, kabul edildiği takdirde gıda ürünlerinde trans yağ olsa da olmasa da paketlerde yazmayacak. Dolayısıyla tüketiciler hangi gıda ürünlerinde trans yağ olduğunu öğrenemeyecek. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre “Trans yağ yoktur” ifadesi tüketiciyi yanlış yönlendiriyor.

Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu yetkilileri, “Endüstri bu alanda önemli yatırımlar yaptı. Birçok işletme ürününde trans yağ kullanmıyor. Yeni düzenleme trans yağ kullanmayanlar için haksız rekabet oluşturacak. Trans yağın etiketlerde belirtilmesi gerekir. Ayrıca denetimlerin çok iyi yapılması lazım. Trans yağ kullandığı halde etikette belirtmeyenler var. Bunu önlemek yerine trans yağ ibaresinin tamamen kaldırılması tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ilkesine aykırı. Yıllardır tüketicilerin etikete bakarak ürün almalarını söyledik. Şimdi etiketlere bakan tüketici yanlış ve eksik bilgilendirilmiş olacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Dunya.com’a yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile 'trans yağ yoktur' ibaresini kaldırıyoruz. Zaten trans yağ kullanımını yüzde 2 ile sınırlandırdık. Bu çok önemli bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin altında trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma olasılığı çok düşük. Etikete 'trans yağ yoktur' diye yazıldığında tüketicide yanlış algı yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Seçkin, “Diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi bir algı oluşuyor. Bunu önlemek istiyoruz. AB, Nisan 2021'de bu uygulamaya geçecek, biz 1 Ocak itibariyle geçmiş olacağız. Geçmişte, GDO ile ilgili benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye'de gıdalarda GDO kullanımı yasak. Bazı üreticiler gıda etiketine 'GDO yoktur' diye yazınca diğerleri için haksız rekabete neden olur diye kaldırılmıştı” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değiştirmek istenilen yönetmeliğin 35. maddesinin ilgili bölümü şu şekilde: