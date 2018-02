Michael Bay'in yönetmenlik koltuğunda yer aldığı Transformers film serisi sıfırlanıyor. Hasbro'nun yaptığı duyuruyla birlikte Transformers film serisi baştan çekilecek.

2007 yılında beyaz perdeye ilk adımını atan Transformers filmi serisi Hasbro'nun ipleri eline almasıyla birlikte baştan çekilmeye başlanacak. Transformers: The Last Knight filminin başarısız olması ve 600 milyon dolar kazanç sağlaması serinin tekrar çekilmesine sebep olmuşa benziyor. Serinin 4. filmi Transformers: Age of Extinction ile 1 milyar dolar kazanç sağlandığını ve bu gelirin son filmle birlikte neredeyse yarıya düştüğünü belirtmek gerek.

Alınan bu karardan önce 2019'da vizyona girmesi düşünülen Transformers 6'nın çekilmesi için hazırlıklar yapılıyordu. Hatta 4 yeni Transformers filmi için bile planlar yapılmıştı. Ancak, Paramount ile yapılan yeni anlaşma sonucunda kontrol tamamıyla Hasbro'ya geçti. Bundan sonra bütün ipler Hasbro'nun elinde olacak.

Transformers The Last Knight filmiyle birlikte duyurulan Bumblebee solo filmi bu yıl sonunda beyaz perdede yerini alacak. Bu film sonrasında seri tamamıyla sıfırlanacak ve Transformers film serisini en baştan tekrar izleyeceğiz.

Hasbro, bir oyuncak firması. Firmanın bu kararı almasının en büyük sebebi tabii ki oyuncak satışlarından gelen geliri yükseltmek. Transformers: The Last Knight, gerçekten çok kötü bir filmdi. Ama bu sebepten dolayı seriyi tekrardan başlatmak pek mantıklı gelmiyor. Hasbro'nun kontrolü altında nasıl bir Transformers filmi serisi göreceğimiz ise merak konusu.