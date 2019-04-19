Transistor Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Supergiant Games tarafından geliştirilen Transistor, Epic Games Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Epic Games Store’a giriş yaparak Transistor isimli oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Daha sonra Epic Games Launcher ile Transistor isimli oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Transistor, 2 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Transistor’un Epic Game Store’da Bulunan Tanıtım Yazısı:

“Hades ve Bastion'un yaratıcıları tarafından sunulan Transistor, çarpıcı fütüristik bir şehirde savaşırken, kökeni bilinmeyen olağanüstü bir silahı kullanmaya davet eden bilim kurgu temalı aksiyon RPG'si.

Transistor, dikkatli şekilde stratejik planlamayı, hızlı aksiyon deneyimine, duyarlı oyun ve zengin atmosferli hikaye anlatıcılığı ile birleştirerek kusursuz şekilde bir araya getiriyor. Macera boyunca, eski sahiplerini yakalamaya çalışırken Transistor'un gizemli parçalarını bir araya getireceksin.”

Transistor Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci - 2.6ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT

Depolama Alanı: 3 GB kullanılabilir alan

Bir Sonraki Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Oyun Da Belli Oldu

Epic Games Store'da bir sonraki ücretsiz olarak dağıtılacak oyun da duyuruldu. World of Goo, 2 - 16 Mayıs tarihleri arasında Epic Games Store’da ücretsiz olacak.