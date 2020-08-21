Transkript Belgesi E-Devletten Alınabilecek (e-Transkript Geliyor)

YÖK, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu transkript belgesinin e-Devlet Kapısı üzerinden verileceğinin müjdesini verdi. E-Devletten transkript belgesi nasıl alınacak? Transkript belgesi ne zamandan itibaren e-Devletten verilecek? Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren e-transkript gelişmesinin detayları haberimizde.

Transkript Belgesi İnternetten Alınacak

YÖK (Yükseköğretim Kurulu), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript (not dökümü) belgelerinin standart formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortam verilebilmesi için başlattığı çalışmayla Kasım ayı içinde öğrencilerin hizmetine sunmayı planlıyor.

Çalışma kapsamında bazı üniversitelerin transkript örneklerinin incelendiği, üniversitelerle istişareler yapılarak taslak bir transkript belgesi oluşturuldu. Taslak belge tüm üniversitelere gönderilerek ilgili üniversite yetkililerinin görüş ve önerileri alındı. YÖK’e iletilen bu öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli verildi ve tüm üniversitelere gönderildi. Ardından YÖK kendi bilgi işlem sistemiyle üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak e-Devlet üzerinden “e-transkript belgesi” verilebilmesi için gerekli büyün veri girişlerinin 1 ay içinde tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı. YÖK, bu kapsamda e-transkript belgesi çalışmalarının Ekim ayı sonuna doğru tamamlanarak Kasım ayı içinde öğrencilerin hizmetine sunulmasını planlıyor.

Transkript Belgesi e-Devletten Nasıl Alınacak?

Devlet ve vakıf üniversitelerinde hali hazırda öğrenci olanlar ve mezun olacak öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında istedikleri her yerden dijital ortamda çok kolay ve hızlı erişim sağlayarak e-Devlet Kapısı üzerinden e-transkript belgelerini ücretsiz olarak alabilecek. Mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin imkanları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar sonucunda bir müddet sonra e-Devlet sistemine yüklenecek. Öğrenciler, internete erişebildikleri her yerden e-Devlet aracılığıyla barkodlu ve karekodlu transkript belgesi alabilecek.

e-Transkript Belgesi İngilizce ve Türkçe Alınabilecek

E-transkript belgesi, e-Devlet’ten Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde alınabilecek. Daha önce yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için öğrenci ve mezunlar, transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettiriyorlardı. Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açıyordu. YÖK tarafından sağlanacak bu hizmet sayesinde öğrenciler, tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek. Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacak.

Doğrulanacak: Sahte Transkript Belgelerine Son!

E-transkript belgesi e-Devlet üzerinden verileceğinden kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacak. Sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredey imkansız hale gelecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler transkripti e-Devlet Kapısı üzerinden barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile karekod aracılığıyla doğrulayabilecek.