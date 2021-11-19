Travis Scott Konserindeki İzdiham Nedeniyle Apple'a Dava Açıldı

Travis Scott konserindeki izdiham sebebiyle sanatçı Scott, bilet hizmeti Live Nation ve ABD merkezli teknoloji devi Apple'a 2 milyar dolarlık dava açıldı. Peki, Apple şirketine neden dava açıldı? Söz konusu dava ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Travis Scott Konserindeki İzdihamın Ardından Apple'a Dava!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde binlerce kişi Travis Scott isimli rapçiyi dinlemek için festival alanına doğru akın etmişti. Bu esnada bir izdiham yaşanmıştı. Yaşanan izdihamın sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralanmıştı.

Astroworld festivalinde yaşanan izdiham sonucunda yaralanan yüzlerce insan, ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilet servisi Live Nation ve sanatçı Travis Scott'a 2 milyar dolarlık dava açtı. Perşembe günü Houston eyalet mahkemesine sunulan şikayet, 5 Kasım'da düzenlenen konserden sonra açılan daha bir davayı değiştiriyor.

Bloomberg, perşembe günü aktardığı bilgilere göre davacı sayısı 282'ye çıkarıldı. Avukat Thomas J. Henry, davaya 120 kişi daha eklemek için görüşmelerde bulunuyor. Davacılar, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı konserde 50 bin kişilik bir kalabalığın "çılgınlığa sevk edilmesi" sonucunda yaralandıklarını ileri sürdü.

Dijital müzik hizmeti Apple Music, Astroworld festivalindeki Travis Scott konserini canlı olarak yayımlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, bu sebepten ötürü dava ile karşı karşıya kaldı.

Live Nation isimli bilet servisinin gerekli olan önlemleri almadığını belirten Avukat Henry, eğer bir önlem alınsaydı Astroworld festivalindeki ölümlerin ve yaralanmaların önlenebileceğini söyledi. Thomas J. Henry, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, davalıların bu olaydan yüksek miktarda para kazanmak için maliyeti düşürmeyi ve katılımcıları riske atmayı göze almayı seçtiklerini ifade etti.

2 milyar dolarlık davanın yanı sıra farklı bir dava da bulunuyor. Pazartesi günü dosyalanan dava kapsamında söz konusu şirketlere 750 milyon dolar tutarında bir dava ile karşı karşıya kalmıştı.

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