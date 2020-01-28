Trend Micro: Türkiye'deki POS Cihazları Siber Saldırganların Hedefinde

Trend Micro, tüm dünyada en fazla tehdit oluşturan yazılım türleri ve siber saldırıların en çok görüldüğü ülkeleri açıkladı. Küresel siber saldırı raporuna göre Türkiye’deki POS cihazları siber saldırganların hedefinde.

POS cihazlarına yönelik saldırılar 2019’un son aylarında artış gösterdi. Özellikle yılbaşının yaklaşması ve indirimlerle başlayan alışveriş sezonunda tüm dünyada POS cihazı saldırılarında artış gözlemlendi. Türkiye’deki POS saldırıları özellikle Ekim ayında tavan yaptı. Ekim ayında tüm dünyada gerçekleştirilen POS cihazlarına yönelik saldırıların %33.3’ü Türkiye’de gerçekleşti. Türkiye, Brezilya, İsviçre, Amerika ve Meksika’yı geçerek tüm dünyada en fazla saldırıya uğrayan ülke oldu. Kasım ayında POS cihaz saldırılarında Türkiye, %23.9 ile ikinci sırada yer alırken en çok saldırı %41.8 ile Meksika’da gerçekleşti. Raporda Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya’nın da en fazla POS saldırısının gerçekleştii ülkeler arasında olduğu belirtildi.

POS cihazlarına sızarak kullanıcıların kredi kartı ve banka kartı verilerine ulaşmayı hedefleyen saldırganlar, kullandıkları yazılımları da sürekli güncelliyorlar. POS cihazlarından kullanıcı adı, sunucu adı, şifreleme algoritmasının anahtarı, işletim sistemi bilgisi ve çalışan uygulamaların listesi gibi kritik bilgilere ulaşabiliyorlar. Kötü amaçlı POS yazılımları arasında en çok PLOUTOS adlı yazılım tespit edildi. TINYPOS, LOCKPOS adlı zararlı yazılımlar da saldırganların sıklıkla kullandığı yazılımlar arasında. Yeni tespit edilen kötü amaçlı POS yazılımı DEXTR ise 10. sırada yer alıyor.

POS cihazlarına yönelik saldırılara ilişkin Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Müdürü Mehmet Gülyurt: “Son yıllarda POS sistemlerine yönelik siber saldırılar önemli ölçüde arttı. Bu saldırılar özellikle alışverişin çok yoğun olduğu dönemlerde artış gösteriyor. Sistemleri siber saldırılara korumak için gelişmiş tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik çözümlerinin kullanılması büyük önem taşıyor.” açıklamasını yaptı.