Trendler Zirvesi 2019 Başlıyor

İTÜ Yatırım Kulübü organizasyonunun düzenlediği Trendler Zirvesi 2019 çok yakında başlıyor. Her yıl bambaşka bir trendi ele alarak katılımcılarına iş dünyası ve özel hayatlarında nasıl daha başarılı olabileceklerini göstermeyi amaçlayan etkinliğin bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinliğin detayları haberimizde.

Her sene farklı bir konuyu ele alacak kadar dinamik bir yapıyı bulunduran Trendler Zirvesi etkinliğinin bu sene üçüncüsü düzenleniyor. 20 - 21 Aralık 2019 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek zirvede bu yıl ivmelenerek artan dünya değişimine nasıl adapte olmamız gerektiği “Geleceğe Adaptasyon” başlığı altında ele alınacak. Tüm sektörlerden yenilikçi ve ileri görüşlü insanları ağırlayarak katılımcıları geleceğe hazırlamayı hedefleyen etkinlik, aynı zamanda renkli ve yenilikçi fuaye alanıyla katılımcılarına geleceğin çok yakın olduğunu her daim hissettirecek.

Trendler Zirvesi 2019, Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, Fütürist - İş Adamı Alphan Manas, Petrol Ofisi CIO’su Handan Karakuş, Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, Coca-Cola İçecek CIO&CDO’su Leyla Deliç, Milli Voleybolcu Bahar Toksoy ve Possiblesoft Sporcu Kariyer Planlama Direktörü Pınar Bekbölet Paneli, Şan Eğitmeni Emre Yücelen ve daha birçok alanında duayen ismi ağırlayacak. Bu yenilikçi etkinliğin ön kayıt fırsatlarından (VIP koltuk seçimi, indirimli sertifika fiyatları, etkinlik konuşmacıları imzalı hatıra notu, özel çekilişler vb.) faydalanmak için http://trendlerzirvesi.com/ sayfasına göz atın.

Etkinlik Sayfası: http://trendlerzirvesi.com/

Etkinlik Tarihi: 20 - 21 Aralık 2019

Etkinlik Yeri: İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi