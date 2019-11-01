Trendyol, Black Friday Hedefleri ile Şaşırttı

Geçtiğimiz sene Kasım ayı içerisinde gerçekleşen satış verilerini paylaşan Trendyol, bu sene gerçekleşecek olan etkinlikler için hedeflerini açıkladı.

Hedef 40 Milyon Ürün Satışı

Kasım ayı içerisinde pek çok indirim ve etkinlik düzenleyecek olan Black Friday, bu ay 40 milyon ürün satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu ayki hedeflere geçmeden önce şirketin Kasım 2018 tarihinde neler yaptığına göz atalım.

Site 150 milyon kez ziyaret edildi.

kez ziyaret edildi. 11 milyon ürün satışı gerçekleşti.

ürün satışı gerçekleşti. Toplam 3 milyar sayfa görüntülenmesi alındı.

sayfa görüntülenmesi alındı. Ziyaretlerin yüzde 93 oranındaki kısmı, satışların ise yüzde 81 oranındaki kısmı mobil cihazlardan yapıldı.

oranındaki kısmı, satışların ise oranındaki kısmı mobil cihazlardan yapıldı. Google'da en çok Trendyol arandı.

Mobilde en çok indirilen uygulama oldu.

Şimdi de şirketin Kasım 2019 hedeflerine göz atalım.

Sitenin 500 milyon kez ziyaret edilmesi

kez ziyaret edilmesi 40 milyon ürün satışı gerçekleştirilmesi

ürün satışı gerçekleştirilmesi Toplam 20 milyar sayfa görüntülenmesine ulaşılması hedefleniyor.

25 milyon üye sayısı ve 2,000 çalışanı ile birlikte Trendyol, yılda 200 milyon ürün satışı gerçekleştiriyor.

Black Friday 2019 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Geçtiğimiz sene 23 Kasım tarihinde gerçekleşen Black Friday, bu sene 29 Kasım tarihinde gerçekleşecek. 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:00 itibarıyla, indirimlerin yavaş yavaş uygulanmaya başlayacağını görebilirsiniz.