Trendyol'un Gayrimenkul Platformu Trendyol Emlak Açıldı

Son yıllarda popülerliğiyle muadillerini geride bırakan ve âdeta her alanda hizmet veren Trendyol'un gayrimenkul hizmeti Trendyol Emlak açıldı. Kullanıcılar artık emlak alım satımlarını diğer Trendyol hizmetlerinde olduğu gibi kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Klasik Trendyol hizmetlerine nazaran kısmi nedenlerden ötürü işlerin daha resmî yürüdüğü Trendyol Emlak'ta emlak üyeliği için bir başvuru formu doldurmanız isteniyor. Bunun yanı sıra normal üyeliklerde TC kimlik numarası ve yetki belgesi gibi evraklara da ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca ilan yükleyebilmek adına TTBS Yetki Belgesi numarası da şart.

Bu noktada Trendyol Emlak'ın üyelik paketleri kullanıcıları karşılıyor. Lansmana özel yalnızca ilk ay ücretsiz olan bu paketler gelecekte değişikliğe uğrayacaklar bu nedenle üyeliğinizi oluşturduktan sonra hangi pakete üye olacağınızı dikkatli seçmelisiniz.

Trendyol Emlak'la birlikte emlak sektöründe bir nevi yeni bir piyasa oluşacak, bu nedenle kullanıcılar kadar Trendyol da bu yeni hizmetine büyük önem veriyor.

Trendyol Emlak Üyelik Paketleri