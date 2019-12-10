Trendyol Hacklenme İddialarına Yanıt Verdi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz hacklenme iddialarının ardından Trendyol bazı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Hacklendi mi?

Birkaç gün önce internette ortaya çıkan ses kayıtları, aralarında Trendyol, Hepsiburada ve Morhipo gibi büyük şirketlerin bulunduğu bir grup e-ticaret sitesinin hacklendiğini ve kullanıcılara ait kredi kartı bilgilerinin sızdırıldığını söylüyordu. Bu söylentinin ardından ayaklanan sosyal medya kullanıcıları, müşteri hizmetlerine akın etti ve hatlar bir süreliğine kilitlendi.

Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan Trendyol, bu yöndeki bilgilerin doğru olmadığını ve müşterilerin bu konuda bir korku beslememesi gerektiğini aktardı.

"Değerli müşterimiz, dönem dönem Whatsapp’ta dolaşan ve kaynağı belli olmayan bir ses kaydıyla “E-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği” şeklinde yer alan iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. En doğru şekilde sizleri bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedik."

"Müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasında olup, bu verilerin güvenliğinin sağlanması için tüm teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Müşterilerimize ait tüm kredi kartı bilgileri güvendedir. Kredi kart bilgileri uluslararası standartlara (PCI-DSS) sahip mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş global bir altyapıda güvenli bir şekilde saklandığını belirtmek isteriz."

"Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili paylaşımı yapan kişi ve kişilerle ilgili tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu bilginize sunarız. Saygılarımızla."