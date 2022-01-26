Trendyol Kurye Ücretleri İle İlgili Açıklama Yaptı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen online alışveriş mağazalarından biri olan Trendyol, yüzlerce farklı marka ve binlerce ürünü çatısı altında bir araya getiriyor. Her gün pek çok farklı noktadan sipariş alan şirket, müşterilerine en kısa sürede ürünleri teslim etme politikası ile memnuniyet sağlamayı amaçlıyor. Bu noktada Trendyol, paketlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde teslim etmelerini sağlayan anlaşmalı kargo şirketleri ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, Trendyol Express kuryelerine yapılan maaş artışının, kuryelerin beklentilerinin altında kalmasından kaynaklı meydana gelen sorunlara ilişkin detaylar yer alıyor. İşte, Trendyol’un kurye maaşları ile ilgili yaptığı açıklama…

“Kuryelere Paket Başı Ödeme Yapılıyor!”

Geçtiğimiz birkaç günde Trendyol Express kurye çalışanları, bu yıl maaşlarına yapılacak olan zam miktarını yetersiz bulmuş ve şehrin bazı bölgelerinde protesto düzenlemişti. Ülkenin pek çok bölgesinden gelen Trendyol kuryeleri, Trendyol’un yapmış olduğu %11’lik zam artışını kabul etmeyeceklerine yönelik iddialarda bulunmuştu. Ortaya atılan iddialara yönelik açıklama ise gecikmedi. Kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan kargo şirketleri ile imzaladıkları sözleşme sonucunda iş ortaklığı yürüttüklerini belirten Trendyol, mevcut iş modelini şu cümlelerle ifade etti:

“Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; ‘iş ortağı destek paketleriyle’ de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.”

“Toplam Hakedişleri Beklentileri Karşılar Nitelikte”

Taşıyıcı iş ortaklarının, çalışma süresine ve taşıdığı paket miktarına göre toplam hakkedişlerinin iş ortaklarının beklentilerini karşılar şekilde garanti altına alındığını vurgulan şirket, bu göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olduğunu da açıkladı.

Buna karşın, mevcut iddialarda, sadece ‘iş ortağı destek paketleri’nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranın ön plana çıkarılmış olduğunu söyleyen Trendyol; “Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.” dedi.