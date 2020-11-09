Trendyol, Teslimat Noktası Seçeneğini Tanıttı: Kargo Beklemeye Son

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Trendyol, teslimat noktası seçeneğini tanıttı. Trendyol teslimat noktası seçeneği nedir? Trendyol teslimat noktası seçeneği hakkında merak edilenler haberimizde.

Trendyol Teslimat Noktası Seçeneği Nedir?

Trendyol teslimat noktası seçeneği sayesinde siparişiniz evinize veya iş adresinize değil de seçmiş olduğunuz teslimat noktasına geliyor. Bu teslimat noktasından istediğiniz saatte siparişinizi alabiliyorsunuz.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar yaptığı açıklamada "Yeni teslimat modelimiz ile müşterilerimize normal kargo hizmetine ek olarak paketlerini istedikleri saatte, istedikleri yerden teslim alma esnekliği sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimize zamandan tasarruf ve esneklik sağlıyoruz. Bununla birlikte pandemide zor bir dönem geçiren mahalle esnafına da yeni bir kazanç yaratıyoruz. 81 ilde 2 bin 500'e yakın teslimat noktasına ulaştık. Yıl sonunda bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla teslimat noktası için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kargo Otomatından Teslimat!

Acar açıklamasının devamında siparişlerin kargo otomatından da alınabildiğini söyledi. Acar bu konu hakkında şu cümlelere yer verdi:

"Müşterilerimize paketlerini haftanın her günü, istedikleri saatte alabilecekleri kargo otomatları ile de kolaylık sunuyoruz. Akıllı kargo otomatları için yerli girişimler ile çalışıyoruz. Kargo otomatları şu anda 5 büyük ilde hizmet veriyor. Yaptığımız anlaşmalarla kargo otomatlarını tüm illere ulaştırmayı hedefliyoruz."

Teslimat noktası hakkında daha detaylı bilgi için burada yer alan bağlanıtıyı ziyaret edebilirsiniz. Sizler Trendyol'un yeni teslimat seçeneği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!