Trendyol'da Satışa Çıkan Umudunu Kaybetme Ürünlerine Tepki Yağıyor!

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Trendyol.com'da satışa çıkan ürünler şu anda sosyal medyanın gündeminde. Umudunu kaybetme isimli ürünlere sosyal medyada tepkiler büyük. İşte detaylar.

Trendyol Umudunu Kaybetme Ürünleri Hakkında Açıklama Yaptı!

Trendyol.com'da satışa sunulan umudunu kaybetme ürünlerinde İzmir depreminde Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığı ve "umudunu asla kaybetme" cümlesi görülüyor. Ürünler satışa çıktıktan hemen sonra Twitter ve Ekşi Sözlük'te büyük tepki topladı.

Kullanıcılar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda satışa çıkan ürünlere büyük tepki gösteriyor. Trendyol gündeme gelen ürünler hakkında resmi açıklama yaptı. Trendyol Twitter üzerinden kullanıcılara şu yanıtı verdi:

"Merhaba, geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz."

Merhaba, geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz. — Trendyol (@Trendyol) November 5, 2020

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere ürünlerin satıştan kaldırdığı ve ürünün satıcısının uyarıldığı aktarılıyor. Şu anda Trendyol üzerinde ürünlerin satışı yer almıyor.

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