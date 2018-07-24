Trendyol'un Alibaba'ya Satılmasına Rekabet Kurumundan Onay

Bir süredir Türk e-ticaret girişimi Trenyol’u satın almak için çalışmalar yürüten Çinli internet devi Alibaba’ya izin çıktı. Rekabet Kurumu, Trendyol’un e-ticaret devi Alibaba’ya satışı için gerekli onayları verdi.

Yaklaşık bir ay önce sürpriz bir açıklama yapan Alibaba, ülkemizde uzun yıllardır internet alışverişi konusunda hizmet veren Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından anlaşmanın detaylandırılacağı ve satın alımın gerçekleşmesi adına gerekli kurumlara başvurulacağı söylenmişti. Anlaşmanın yapılmasının üzerinden geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından Rekabet Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı. Kurum, bu satın alma işlemine ilişkin onayı dün sitesinden yayımladı. Kurumdan yapılan açıklamaysa şöyle oldu: "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi."

Rekabet Kurumundan gelen onayın ardından bünyesinde Trendyol’un da olduğu DSM Grup Danışmanlık, İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolü, Alibaba.com Singapore E- Commerce Private Limited tarafından devralınmış oldu.

Alibaba, Trendyol’a Ne Kadar Ödedi?

28 Haziran itibarıyla yapılan resmi açıklama içerisinde Trendyol’u satın almak için ne kadar ödediğini belirtmeyen Alibaba, sonrasındaki süreçte de merak edilen bilgiyi paylaşmamıştı. Keza Trendyol cephesinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Buna rağmen bazı kaynaklar, Türkiye’nin ilk unicorn (1 milyar doları aşan start-up şirketi) girişimin bu satın almanın ardından ortaya çıkmış olabileceğini dile getirdiler.