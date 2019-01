Treyarch, CoD: Black Ops 4'ün Zombies Modunu Genişletecek

Zombies modu ilk olarak Call of Duty: World At War ile seriye dahil olmuştu. Zaman içerisinde popülerleşen bu mod, artık serinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Son olarak da Call of Duty: Black Ops 4 oyununda karşımıza çıkan Zombies modu için, 15 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 115 Day Celebration Event etkinliği devam ediyor. Treyarch Studios, güncel oyunda yer alan Zombies modu için çok daha fazla şey planlandığını açıkladı.

Verilen ilk detay ise müjdeli bir haber oldu. Bildiğiniz gibi Zombies seansları sırasında oyunu duraklatmak mümkün olmuyordu. Bir diğer deyişle, seans bitene kadar yerinizden kıpırdayamıyordunuz ama artık bu sorun ortadan kalkacak. Yakın bir zamanda yayınlanacak olan güncelleme ile artık Zombies seanslarınızı acil bir durum baş gösterdiğinde duraklatmak mümkün olacak. Hatta ve hatta bölünmüş ekranda oynarken de duraklatma yapma imkanınız olacak.

Bu yılın ilerleyen zamanlarında, Call of Duty: Black Ops 4 oyununun çıkışına yakın bir zamanda duyurulmuş olan Faction Callings veya kısaca Factions sistemi için de bir takım yenilikler düşünülüyor. Hayata geçirilmesi için fazlaca zaman harcanmasının gerekeceğini belirten Treyarch Studios, bütün Zombies haritalarını ve modları kapsayacak olan birbirinden farklı on iki meydan okuma etkinliğinin planlandığından bahsetti. Her bir etkinliğin tamamlanmasının ardından anlatılacak olan Factions tabanlı hikaye ile Zombies evrenini daha da genişletmesinin yanı sıra daha önceden karşılaşmadığımız karakter özelleştirmesi elementleri sunacak.

Son olarak, geliştirici stüdyonun planlarının arasında, sunucu değişikliği özelliği ve v1.12 güncellemesi ve devamındaki güncellemeler ile gelecek olan daha fazla Gauntlet, Zombies modunu oynayan oyuncularının genel istatistiklerinin tutulduğu BOAS sitesi kapsamında daha detaylı istatistik gösterimi de yer alıyor.