Treyarch, Sıradaki Call of Duty Oyununa Jet Pack'leri Dahil Etmeyecek

Eğer bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu Treyach Studios tarafından geliştiriliyorsa, Jet Pack'ler içeriğine dahil edilmeyecek. Resmi açıklama ise Tasarım Yönetmeni David Vonderhaar tarafından yapıldı.

Bildiğiniz gibi Call of Duty oyunları Infinity Ward, Sledgehammer Games ve Treyach Studios arasında dönüşümlü olarak geliştiriliyor. Yani sıradaki oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştiriliyor olması lazım ama bu sene bir farklılık olabilir. Geçtiğimiz sene sizlerle paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz üzere, Sledgehammer Games ile Raven Software arasında çıkan anlaşmazlığa Activision tarafından müdahale edilmiş ve Treyarch Studios ekibine verildiğine dair bir söylenti duymuştuk. Dahası ise Call of Duty: Black Ops 5 olacağı iddia edilen sıradaki oyun için Sledgehammer Games ile Raven Software da yardımcı stüdyolar konumunda yer alıyorlar. Şimdilik bu söylenti ile ilgili herhangi bir açıklama yok ama teyit edilmesine karşın Treyarch Studios şimdiden yoklanmaya başlandı.

Tasarım Yönetmeni David Vonderhaar, Twitter hesabı üzerinden dinlemekten bıkmadığı Massive Attack grubunun Girl I Love You şarkısını paylaştı. PPerseting isimli bir Twitter kullanıcısı ise paylaşımdan alakasız olarak sıradaki Call of Duty oyununda Jet Pack'lerin olmasının iyi olacağı yönünde bir mesaj yazmış. Mesaja cevap veren Vonderhaar kısaca "HAYIR." demiş olsa da konu kapanmamış. Öyle ki Meltezy isimli bir başka Twitter kullanıcısı bu duruma Jet Pack'lerin Call of Duty'yi dirilteceği yönündeki isyanını dile getirmiş ama görünüşe göre Tasarım Yönetmeni David Vonderhaar epey kararlı. Çünkü bu defa da "Çok kısa dönem hatıralar. Beni en yüksek daldan astınız. Hayır. HAYIR. PTSD'em (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) var." cevabını vermiş.

NO. — David "Vahn" Vonderhaar (@DavidVonderhaar) 5 Ocak 2020

Jet Pack sistemi hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Black Ops III ile Black Ops alt serisine dahil olmuştu. Ancak hayranlar arasında tartışmalara neden olmasından dolayı Call of Duty: Black Ops 4 oyunundan çıkartılmıştı. Bakalım Tasarım Yönetmeni David Vonderhaar tarafından yapılan bu açıklama sonrasında hayranlar karar değişikliği için yoğun talepte bulunacaklar mı? Gelişmeleri takipte olacağız.