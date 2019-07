Trine 3: The Artifacts of Power, Haftaya Switch'e de Geliyor

Modus Games ve Frozenbyte yaptıkları duyuru ile Trine 4: The Nightmare Prince ve serinin tüm oyunlarının bir araya geleceği nihai koleksiyon sürümünün bu Sonbahar mevsiminde Switch için satışa sunulacağını müjdelemişlerdi. İlk iki oyun Nintendo konsoluna çıkmışken, dördüncü oyun öncesi üçüncü oyunun da çıkış tarihi ortaya çıktı. Frozenbyte, Trine 3: The Artifacts of Power'ın Switch için 29 Temmuz 2019 tarihinde geleceğini duyurdu.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Amadeus The Wizard, Pontius The Knight ve Zoya The Thief karakterleri ile yeni bir maceraya atılıyoruz. Karakterlerimiz, hayatlarının büyülü bir gücün eşyası tarafından kontrol edilmesinin varoluşlarını anlamlı kılmadığı konusunda hemfikir oluyorlar ve bu nedenle de kendilerini kurtarmaya karar veriyorlar. Ne var ki, Trine'ı parçaladıklarında kötü niyetli bir büyücü peşlerine düşüyor. Kahramanlarımız da sorunu ortadan kaldırmak için verdikleri hasarı onarmaya çalışıyorlar.

Trine 3: The Artifacts of Power oyununun Switch versiyonu ile ilgili ortaya çıkan teknik detaylara bakılırsa, oyun bu konsolda televizyona bağlıyken 900p çözünürlükte ve 30 FPS akıcılığında oynanacak. Taşınabilir olarak ise 720p çözünürlükte 30 FPS destekleyecek. Bunun yanı sıra üç kişiye kadar yerel kooperatif, çevrimiçi kooperatif ve yerel kablosuz kooperatif desteğiyle arkadaşlarınızla oynanabileceksiniz.