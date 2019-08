Trine 4'ten Yedi Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu sene, Trine serisi için bir geri dönüş senesi olacak. Trine 3: The Artifacts of Power 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan serinin yeni oyunu Trine 4: The Nightmare Prince, 8 Ekim 2019 tarihinde Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışa sunulacak. Modus Games ve Frozenbyte, PAX West 2019 sırasında oyun için sekiz dakikalık bir video yayınladılar.

İlk oyundan beridir bir arada olan kahramanlarımız Amadeus the Wizard, Pontius the Knight ve Zoya the Thief, bu oyunda da yine birlik oluşturacaklar. Bu defa biraz daha zorlu bir macera onları bekliyor olacak. Karanlık düşlerin başına dert olduğu Prens Selius'u bulmak için mücadele verecekler. Selius büyü konusunda yetenekli olduğu için, karanlık düşlerin etkisi de oyunun geçtiği dünyaya yansıyacak. Haliyle çok geç olmadan yaşanan bu karışıklığı ortadan kaldırmamız gerekecek. İlk iki oyundaki oynanış tarzına geri dönüşün yapılacağı devam oyununda, büyüleyici bir hikaye anlatımı, yerel ve çevrimiçi çoklu-oyuncu desteği, yetenek ağaçları ve yenilenmiş savaş sisteminin olacağı söyleniyor.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz sekiz dakikalık videoda, kooperatif oynanışı görebiliyoruz. Karakterlerimiz kendilerine özgü yeteneklerini kullanarak hem birbirinden tehlikeli düşmanlarla savaşıyorlar hem de ilerleme kaydetmek için yollarını açıyorlar. Bu esnada kullanılan renk paleti ile ortamın sanatsallığı da gözlerimizden kaçmıyor tabii ki.

Keyifli seyirler dileriz!