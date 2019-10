Trine 4: The Nightmare Prince'in Genel Bakış Videosu Yayınlandı

Trine serisinin yeni oyunu Trine 4: The Nightmare Prince, 8 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için satışa sunulacak. Modus Games ve Frozenbyte, çıkış tarihi öncesinde bir fragman daha yayınladılar. Bu sayede oyuna genel olarak bir bakış atıyoruz.

Toplamda on dakikaya yakın uzunluğu olan fragmanda, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Amadeus the Wizard, Pontius the Knight ve Zoya the Thief karakterlerini yönteceğiz. Bu karakterlerin yine kendilerine has özellikleri var ve bu da onları oldukça etkili bir grup haline getiriyor. Senaryo boyunca farklı farklı durumlar ile karşılaşacağınız için bu durumlara uygun karaktere tek bir tuş ile geçiş yapabilmek mümkün oluyor.

Trine 4: The Nightmare Prince oyununda hem bulmacaları çözmek hem de düşmanlarınızla yapacağınız çatışmalar için tek bir yöntem yok. Karakterlerinizin yeteneklerini kullanarak her iki durum için de olabilecek en iyi yöntemi belirlemek tamamıyla size bırakılmış. Bununla birlikte karakter sayınıza bağlı olarak bulmacaların farklılık gösterecek olmasının yanı sıra serinin eski oyunlarında olduğu gibi belirli bir karakterin yeteneğine ihtiyaç duyulacak kısımlar olacağını da söyleyelim. Yani karakterlerinizin kendilerine has yetenekleri değişen bir oyun tecrübesi sunacak.

Genel bakış videosunun ilerleyen kısımlarında ise Trine 4: The Nightmare Prince oyununda farklı oynanış modlarının bulunacağını öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi klasik olarak bütün karakterleri tek başınıza yöneteceğiniz bir mod olacak. İkinci mod ise kooperatif. Siz ve beraberinizdeki iki arkadaşınızın her biri bir karakteri seçerek oynayacak. Sonuncu mod ise seri için bir yenilik olacak. Öyle ki dört oyunculu bir kooperatif modu sizi bekliyor.

Yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!