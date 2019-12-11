Trine 4: The Nightmare Prince'ın Toby's Dream İçeriği Yayınlandı

Trine serisinin son oyunu Trine 4: The Nightmare Prince, Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformlarında mevcut olan oyun için Modus Games ve Frozenbyte indirilebilir bir içerik yayınladılar.

Toby's Dream (Toby'nin Rüyası) adındaki içerik, Trine 4: The Nightmare Prince oyununun çıktığı bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlandı. Güzel yanı ise ücretsiz olması. Kullandığınız platforma bağlı olarak PlayStation Store, Steam veya Xbox Store üzerinden hemen indirebilirsiniz.

Oyun için özel bir ek bölüm olacak Toby's Dream, Nine Parchments'ta gördüğümüz Toby isimli köpek dostumuz Trine 4: The Nightmare Prince oyununa misafir olacak ve Heatherwood Hall boyunca kahramanlarımız ile kendi macerasını yaşayacak. Bölümde Toby'nin izini takip edecek ve şato ve bahçelerindeki gizli sürprizleri bularak ona yardım edeceksiniz.

Ek bölüme erişim sağlayabilmek için öncesinde Trine 4: The Nightmare Prince oyununun Prince's Dream bölümünü tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında, bölüm seçimi haritasında Toby's Dream karşınıza çıkacak.

Modus Games ve Frozenbyte tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.