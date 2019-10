Trine 4: The Nightmare Prince İnceleme Puanları Yayınlandı

Platform oyunları arasında kendisine oldukça sağlam bir yer edinen Trine serisinde kahramanlarımız için yolculuk devam ediyor. Bu sefer çıkılacak olan macera ise öncekilere göre daha atraksiyonlu olacakmış gibi görünüyor. Ama öncesinde bakalım Trine 4: The Nightmare Prince beğenilmiş mi? İncelemelerini yapmış olan oyun mecraları puanlamalarını yayınladılar.

8 Ekim 2019 tarihinde, yani yarın PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için satışa sunulacak olan Trine 4: The Nightmare Prince, Amadeus the Wizard, Pontius the Knight ve Zoya the Thief karakterlerini karanlık düşler tarafından kaçırılan Prens Selius'u kurtarma görevinde bir kez daha bir araya getirecek. Her karakterin kendisine özgü yetenekleri ve bu yetenekleri birbiriyle uyumlu şekilde kullanarak farklı oyun tecrübeleri yaşayacağımız dördüncü oyunun puanları ortaya çıkıyor.

Metacritic sitesine baktığımızda PlayStation 4 ortalamasının 80 / 100, Switch ve PC ortalamalarının 81 / 100 ve Xbox One ortalamasının da 83 / 100 olduğunu görüyoruz.

Şimdiye kadar yayınlanan puanlara aşağıdan bakabilirsiniz.

Trine 4: The Nightmare Prince İnceleme Puanları

COGconnected - 60 / 100

Cultured Vultures - 9 / 10

Destructoid - 7 / 10

DualShockers - 8.0 / 10

Eurogamer Italy - 8 / 10

Everyeye.it - 7 / 10

Game Revolution - 4 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

Gamereactor UK - 9 / 10

Gaming Nexus - 8.5 / 10

GamingTrend - 90 / 100

God is a Geek - 8.0 / 10

Hardcore Gamer - 4 / 5

Hobby Consolas - 85 / 100

IGN - 8.5 / 10

MondoXbox - 8.0 / 10

NintendoWorldReport - 8.5 / 10

PC Gamer - 73 / 100

Screen Rant - 3.5 / 5

SomosXbox - 7.0 / 10

SpazioGames - 83 / 100

The Digital Fix - 8 / 10

The Games Machine - 8.3 / 10

The Indie Game Website - 7 / 10

The Sydney Morning Herald - 85 / 100

Vandal - 8.2 / 10

Video Chums - 9.1 / 10

Wccftech - 8.5 / 10

WellPlayed - 8 / 10

Xbox Tavern - 9.3 / 10