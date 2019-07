Trine: Ultimate Collection Switch için de Duyuruldu

Platform oyunu sevenler için iyi bir alternatif diyebileceğimiz Trine serisi bu Sonbahar mevsiminde hem Trine 4: The Nightmare Prince hem de içeriğinde dört oyunu bulunduran Trine: Ultimate Collection ile geri dönecek. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yapılan duyuru PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsıyordu ama Modus Games ve Frozenbyte tarafından yapılan yeni duyuru ile platform listesine Switch de dahil oldu. Trine: Ultimate Collection, sonbahar mevsiminde Nintendo konsolu için de satışa sunulacak.

2009 yılında PC için çıkmış olan ilk Trine oyununda Amadeus the Wizard, Pontius the Knight ve Zoya the Thief isimli üç karakteri dönüşümlü olarak yönetiyorduk. Her birinin kendine özgü yeteneklerinin olduğu bu karakterleri yöneterek, macera boyunca karşımıza çıkan düşmanlarla savaşıp zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorduk. Ayrıca serinin her bir oyununda Trine tarafından bahşedilen güçleri keşfederek kontrol etmeye çalışmanın yollarını arıyorduk.

Geçtiğimiz Mart ayında duyurulan devam oyunu Trine 4: The Nightmare Prince ise karakterlerimizi bir kez daha buluşturacak. Bu defa amacımız karanlık düşlerin başına dert olduğu Prens Selius'u bulmak olacak. Selius büyü konusunda yetenekli olduğu için kabuslar da gerçek dünyada etkilerini göstermeye başlayacaklar. Biz de çok geç olmadan yaşanan bu karışıklığı ortadan kaldırmaya çalışacağız. İlk iki oyundaki 2.5B oynanış tarzına geri dönüşün yapılacağı devam oyunu, oynanışa yenilikler getirmesinin yanı sıra serideki en kapsamlı Trine oyunu olacak.

İsterseniz yerel isterseniz de çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla kooperatif olarak oynayabileceğiniz Trine: Ultimate Collection için şimdilik bir çıkış tarihi verilmiş değil.