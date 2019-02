Triumph ve Capcom, Dante'nin Motorunun Bir Benzerini Ürettiler

Oyun dünyasına özel olarak üretilen şeyler her daim ilgi çekmeyi başarmıştır. Bunda tabii ki koleksiyon yapmayı seven oyuncuların etkisi büyük oluyor. Yayıncılar ve geliştiriciler, oyuncuların bu tür hobilerini bildikleri için de, alternatif seçenekler sunmayı da ihmâl etmiyorlar. Capcom da bunlar bir tanesi oldu. Ancak Japon oyun devi, çıtayı epey yukarılara taşıyacakmış gibi görünüyor. Devil May Cry 5 oyunundaki Dante karakterinin motorunun bir benzeri üretildi.

Devil May Cry 5 için yakın bir zaman önce yeni bir fragman yayınlandı. Ne var ki, bu sefer yayınlanmış olan fragman, oyunun içeriğiyle herhangi bir fragman veya oynanış bölümü / bölümleri sunmuyor. Çok daha farklı bir şey ile karşımıza çıkıyor. Japon oyun devi, İngiliz motosiklet üreticisi Triumph ile işbirliğine giderek, Devil May Cry 5 oyunundaki Dante karakterinin kullandığı Cavalry isimli motorsikletinden esinlenilmiş olan yeni bir motosiklet ürettiler.

Üzerinde Ebony & Ivory (Dante'nin klasik silahları) baskısının da bulunduğu motosiklet, 6,100 RPM'de yetmiş yedi fren beygir gücü üretebilmek için 1200 CC'lik üstten kam mili olan tek bir motor bulunuyor. Bu kadar detaydan sonra, tabii ki motoru görmek istiyorsunuzdur? Eh, sizi daha fazla bekletmeden aşağıdaki video ile baş başa bırakalım!