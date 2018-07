Troll Tenisçinin Neymar Taklidi Sosyal Medyanın Gündeminde

Geçtiğimiz hafta Brezilya ve Meksika arasında oynanan Dünya Kupası maçında ufak bir müdahaleye aşırı tepki gösteren Neymar'a yeni bir troll Wimbledon maçında tenisçiden geldi. İsveçli tenisçi Jonas Bjorkman gösterdiği tepki ile akıllara Neymar'ı getirdi.

Dünya Kupası boyunca aldığı her küçük darbeden sonra kendini yerek atarak, maçların 14 dakika durmasına neden olan Neymar, sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga geçilmeye devam ediyordu. Ancak bu seferki troll üç gün önce Wimbledon'da oynanan bir tenis maçında tenisçi Jonas Bjorkman tarafından yapıldı.

Anyone call for a doctor? No, us neither...



...but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway 😅#Wimbledon pic.twitter.com/QkJVE6Z5WG