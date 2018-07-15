Troll Tenisçinin Neymar Taklidi Sosyal Medyanın Gündeminde

Geçtiğimiz hafta Brezilya ve Meksika arasında oynanan Dünya Kupası maçında ufak bir müdahaleye aşırı tepki gösteren Neymar'a yeni bir troll Wimbledon maçında tenisçiden geldi. İsveçli tenisçi Jonas Bjorkman gösterdiği tepki ile akıllara Neymar'ı getirdi.

Dünya Kupası boyunca aldığı her küçük darbeden sonra kendini yerek atarak, maçların 14 dakika durmasına neden olan Neymar, sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga geçilmeye devam ediyordu. Ancak bu seferki troll üç gün önce Wimbledon'da oynanan bir tenis maçında tenisçi Jonas Bjorkman tarafından yapıldı.

Anyone call for a doctor? No, us neither...



...but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway 😅#Wimbledon pic.twitter.com/QkJVE6Z5WG — Wimbledon (@Wimbledon) 12 Temmuz 2018

Bjorkman'ın takım arkadaşının attığı top yanlışlıkla kendisine değince bir süre bekledi ve ardından karnını tutarak bazı dramatik hareketlerle yere düştü. Seyirciler de bunun troll olduğunu anlayınca kahkaha atmaya başladılar. Bir süre yerde bekleyen Bjorkman'ın yanına rakibi Mansour Bahrami 'yardım etmek' için geldi. Ekrana yansıyan bu görüntüler pek çok kişiye tebessüm ettirdi.

Ayrıca #NeymarChallenge olarak adlandırılan bu abartı hareketi yapan ilk kişi tenisçi Jonas Bjorkman değil. Ancak ilk defa bu denli gerçekçi ve komik görüntülerin ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor.