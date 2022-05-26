TRT Bandrol Ücretleri Artırıldı: Teknolojik Aletlere Zam Yolda

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda elektrik faturalarından TRT payı kaldırılmıştı. TRT payının kaldırılması nedeniyle kurumda yaşanan gelir kaybının telafisi adına cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerdeki TRT bandrol ücretlerinde artışa gidildi.

Bu artışı kapsayan TRT bandrol ücreti "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" adı altında Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren bu kararla birlikte TRT bandrolüne tabi olan, ekstra bir yazılım veya donanım desteği olsun olmasın, internet üzerinden veya başka bir yolla alınabilen tüm cihazların bandrol oranlarında artışa gidildi.

Artırılan TRT Bandrol Oranları

Cep telefonlarındaki %10'luk TRT bandrol ücreti %2'lik bir artışla %12'ye çıkarken, akıllı kol saatlerindeki oran %6'lık bir artışla %8'den %14'e çıkarıldı. Bilgisayar ve tabletteki %2'lik oran da bu yeni karar sonrası %4'e ulaşmış oldu. TV, video kamera ve radyoların %16'lık oranında ise herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

Sayılan bu spesifik teknolojik cihazların dışında kalan, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, navigasyon cihazları, DVD-VCD oynatıcı, MP3-MP4 çalar vb. cihazlarda ise %8 olan TRT bandrolü yeni kararla birlikte %14'e çıkarıldı.

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