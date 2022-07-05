TRT'den Türk Süper Kahraman Dizisi Geliyor

TRT'nin bir süredir yeni bir dijital platform kurma arayışı içinde olduğu biliniyordu. Exxen, Blu TV ve GAIN gibi platformların gerisinde kalmak isteyen kurum, dijital platformun açılışına sezonuna bomba gibi girmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz senelerde ilk Türk süper kahraman dizisi olarak tanıtılan Akıncı'nın başarısızlığı sonrası boş kalan koltuğa TRT talip oldu. Hiç olmadığı kadar profesyonel bir ekiple ciddi bir süper kahraman dizisi yapmak isteyen TRT, yeni dizinin ismini Altay olarak belirledi. Günümüzde geçecek olan hikayede diziye ismini de veren T World Cinematic Universe, doğu medeniyetinin ve biliminin her tonundan ilham alıyor.

T World Cinematic Universe'te dünyanın son yıllarda başına bela olan çevre sorunları, salgınlar ve savaşlara karşı durmaya çalışacak olan 35 ölümlü süper kahramanın hikayesine tanık olacağız. İlk dizide Altay dahil olmak üzere 6 süper kahraman ve birbirinden ilgi çekici 4 kötü adam tanıtılacak.

TRT Bir Bilene Sormuş!

İlk Türk süper kahraman dizileri arasında gösterilen Akıncı ve Hakan: Muhafız'ın internet ortamında alaya alınması sonrası büyük bir önyargıya karşı hazırlıklarını yapan TRT, süper kahraman dizilerini bir bilene sormuş! Dizinin süpervizör direktörü olarak Agents of S.H.I.E.L.D ve Lost'tan tanıdığımız senarist, yönetmen ve yapımcı Bobby Roth görev yapıyor.

2018 yılında Bobby Roth'un dizi çekimleri için İstanbul'a geldiği öğrenilmişti. O günden beri sır gibi saklanan dizinin çıkış tarihi için 2023 Ocak işaret ediliyor. T World Cinematic Universe, yalnızca bir dizi olarak kalmayacak. TRT kurmayı planladıkları evreni dizi, film, oyun ve çizgi romanlara kadar geniş bir skalaya yaymak istiyor.

"Doğu uygarlığı tarihi büyüleyici hikayelerle dolu ve bu evren, kültürümüzün derin ve zengin geçmişinden esinleniyor. Dizi, dünyanın dört bir yanından izleyicilerin seveceği ilgi çekici karakterlere ve olay örgülerine sahip olacak. Prodüksiyona geçerken, bu yeni Türk süper kahraman dünyasını hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.” -Yapımcı Bülent Turgut

Dizinin kadrosu gerçekten göz dolduruyor. Game of Thrones'un tasarım ekibinde yer alan Onur Can Çaylı karakter gelişimi üzerine yoğunlaşırken son yılların en iyi James Bond filmlerinden olan Skyfall'dan tanıdığımız Dusan Hyska ise aksiyon tarafında görev yapacak. Bir bütün olarak çıkması beklenen dizinin tüm sezonları 2023 Ocak'ta TRT Dijital platformunda yerini alacak.