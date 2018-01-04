TRT World, Google'ın Yarışmasında İki Ödül Kazandı

Google tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Google Asistan'ın uygulama yarışmasında TRT World iki ödül birden kazandı. 6 farklı kategorinin olduğu yarışmada TRT World, En İyi Karakter ve Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama ödüllerine layık görüldü.

Yaratıcılık, kalite, kullanım gibi konularda değerlendirilen uygulamalar, Google Asistan ekibinde yer alan mühendisler, ürün geliştiricileri ve tasarımcılar tarafından oylandı. Google tarafından hazırlanmış jüri, iki farklı dalda TRT World'e ödül verdi. TRT World'ün Google Asistan ve Amazon Echo için geliştirdiği bilgi yarışması uygulaması hem kullanıcılara haber sunuyor ve gündemi anlatıyor hem de yarışma sayesinde kullanıcılar eğleniyor. Bu uygulama ile beraber TRT World pek çok akıllı ev asistanına ulaşmayı başarıyor.

Diğer bir ödül ise, Ar&Ge mühendisi ve öğrenci olan Furkan Akyürek'in geliştirdiği haber uygulamasına verildi. Bu yarışma için uzun bir süredir çalışan Ar&Ge ekibi, yarışma sonucunda istediği hedefe ulaşmış oldu.

Ayrıca konu hakkında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT World'ün kısa sürede iyi işler yaptığını ve teknolojiyi yakından takip ettiğini belirtti. "TRT World, Google Home'a ve Alexa'ya yayın yapmak için editoryal üretim iş akışı oluşturmada ilk uluslararası haber kuruluşlarından biridir. TV, Web, Mobil ve Mesajlaşma'da yeni ürünleri geliştirmek ve zenginleştirmek için aynı içeriği kullanabilme becerisine sahip olma konusunda da habercilikte olduğu gibi iddialıyız." şeklinde konuşan Eren TRT World'ün kapsamlı bir yayın hayatının olmasını istediklerini vurguladı.