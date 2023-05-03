TRT'nin Netflix Rakibi Yeni Dijital Platformu "tabii" Tanıtıldı

TRT son yıllarda dijital platformlara yönelik yatırımlarını artırarak, dijital alanda da söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda TRT, uluslararası dijital platformu tabii'yi tanıttı.

Platform, Türk ve küresel izleyicilere çeşitli türlerde dizi, film, belgesel ve çocuk programları sunacak. Dijital platform, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde erişilebilir olacak ve TRT'nin sevilen yapımlarının yanı sıra 30 yeni yapım ve 184 yeni bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform olacak.

tabii, TRT'nin ilk uluslararası dijital platformu olarak uluslararası arenada Türkiye'nin tanıtımına ve kültürel zenginliğinin paylaşımına önemli katkılar sunacak. Ayrıca platform, Türkiye markasının gücüne de güç katacak. Platform, Türkiye'nin dijital alanda etkinliğini artırarak, küresel dijital yayıncılıktaki Türkiye markası olarak yola devam edecek.

Birçok Kategoride İçerik Her Yaştan Kesime Hitap Edecek

İzleyiciler; aile, aksiyon, dönem, dram, fantezi, komedi, gençlik, polisiye, romantik komedi ve gerilim gibi çeşitli türlerde dizi ve filmleri, savaş, tarih, doğa belgesellerinin yanı sıra çocuklara yönelik programları Türk ve küresel izleyici tabii farkıyla keşfedebilecek. Çocuklara ve gençlere yönelik içerikleri, zengin animasyon seçenekleri ve çocukların hayran olduğu karakterlere sahip eğlenceli yapımlarıyla tabii binlerce saatlik izleme keyfi sunacak.

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