Trump, ABD'deki Saldırılar için Bilgisayar Oyunlarını Suçladı

Geçtiğimiz günlerde Texas ve Ohio’da gerçekleştirilen saldırılarda 30’un üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, bireysel silahlanma ve ırkçılık hakkındaki tartışmaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu. 2019 yılı içerisinde ABD’de 255 saldırı gerçekleştiği halde son saldırılar, daha farklı konuların da tartışılmasına neden oldu.

Teksas’ta gerçekleşen El Paso saldırısınının gerçek nedeninin ırkçılık olduğu düşünülüyor. Bunun nedeninin ise ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemlerdeki tutumunun olduğu söylenebilir. Ancak Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Kevin McCarthy, bu durumun ırkçılıktan çok bilgisayar oyunlarının kişileri şiddete teşvik etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Trump, dün yaptığı açıklamalarda bilgisayar oyunları için düzenlemeye gidilmesi için Beyaz Saray'a çağrıda bulundu. Trump, oyunların toplumda şiddeti yücelttiğini söylerken McCarthy ise bilgisayar oyunlarının bireyleri insanlıktan çıkardığını ifade etti.

Her ne kadar Trump suçu bilgisayar oyunlarına atsa da araştırmaların gösterdiğine göre oyunların saldırılarla ve şiddet suçlarıyla bir ilişkisi bulunmuyor. Trump’ın yaptığı açıklamaların Beyaz Saray’dan henüz bir cevap gelmese de ilerleyen günlerde oyunlarla ilgili bir düzenleme gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.